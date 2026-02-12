La alcaldesa de Granada urge a "garantizar la seguridad de la vía" para la "conexión directa" por tren con Madrid

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, en imagen de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha urgido este jueves al Gobierno a "garantizar la seguridad de la vía" para la "conexión directa" con Madrid por alta velocidad y a implementar medidas para que el plan alternativo implementado tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó suspensión de líneas y afecciones en el servicio en toda Andalucía, no discrimine a la ciudad de la Alhambra respecto de otras capitales andaluzas como Sevilla o Málaga.

Así lo ha apuntado en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en que ha dado cuenta de la carta en que pedía este miércoles por escrito explicaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre esta planificación.

"Yo entiendo el ferrocarril como un medio de transporte vertebrador que también tiene que favorecer la conexión" y "la conectividad con ciudades medias, pero si Sevilla y Málaga tienen conexiones directas con Madrid, que acorta el tiempo de trabajo en parte de esos servicios, Granada también exige".

Se trata de "reducir el tiempo de trabajo y con horarios también que sean adecuados para la vida de las personas y especialmente para aquellos que se desplazan para trabajar" y de que no haya afecciones para la economía basada en negocios y turismo en la ciudad.

Este pasado miércoles, en declaraciones a los medios, Carazo lamentaba que la ciudad "se quede atrás respecto a la recuperación de las conexiones" ferroviarias y pedía al Gobierno proceder a la planificación en tanto resuelve las incidencias en los servicios de alta velocidad de una forma "transversal y equilibrada".

"No entendemos cuál ha sido el criterio elegido, pero una vez más se perjudica más a Granada que a otras ciudades, y no lo entendemos", ha indicado este jueves Carazo, quien ha dicho entender "que es una reestructuración con motivo del accidente" pero ha puesto también sobre la mesa que la capital granadina cuenta únicamente con "un tren con Madrid de conexión" diaria y "no se puede ir y volver en el día".

"Tampoco se fortalece la conexión aérea" y esto "es fundamental" para "acercar" a Madrid la ciudad y que se haga "con un precio de billete que sea justo", ha señalado la alcaldesa en la línea de pedir "soluciones provisionales" en tanto se resuelve lo que ha considerado "urgente" para la "conexión directa" con alta velocidad.