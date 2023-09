Alejandro Simón Partal escribe un diario personal de rodaje de la película sobre Los Planetas

GRANADA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Alejandro Simón Partal publicará un diario de rodaje de la película 'Segunda edición', inspirada en la historia del reconocido grupo de pop-rock independiente Los Planetas y rodada en la ciudad de Granada, entre otros emplazamientos, la pasada primavera, dándole un enfoque personal de tal modo que sea "más que una mera crónica que se acaba al terminar la lectura".

Con su publicación por la editorial Plaza y Janés prevista para 2024, el autor de la novela 'La parcela' y de poemarios como 'Una buena hora', ha explicado, a preguntas de Europa Press, que el diario cuenta de forma cronológica su "cotidianidad más desesperada" y "la película está ahí pero el diario tiene otro tipo de alcance" siendo así el filme y la propia historia de Los Planetas "más un medio que un fin".

La idea de este trabajo surgió tras una conversación con Jonás Trueba, que inicialmente formó parte del proyecto, detalla Simón Partal, que vivía en la República Checa en aquel momento, y vio que se abría ante él con este libro un "proceso sanador" en el que lo ha "pasado muy bien" y que se ha desarrollado principalmente en Granada pero también en lugares como Nueva York.

"A mí siempre me han gustado los diarios" en general y los de rodaje en particular, ha explicado el poeta andaluz, quien ha tenido muy presente trabajos como los de Hélène Berr, Rafael Chirbes o Elizabeth Hardwick, y otros, ya centrados en el proceso de creación del cine, como 'Conquista de lo inútil' de Werner Herzog. Son "libros que siempre he tenido y tengo muy cerca", ha asegurado.

Para Simón Partal, para quien "los diarios y la poesía coinciden" en la intención de "decir lo esencial" sin "apoyarte necesariamente en la trascendencia", la película ha sido "más un medio que un fin". En el libro aparecen recetas, rutas, notas personales y apuntes, y algún boceto de poema, entre otras propuestas, en paralelo a la narración de la vida que se desarrolla en torno al rodaje de 'Segunda edición'.

Es en la citada metrópoli de Estados Unidos donde arranca el diario, antes de que lo hiciera el propio rodaje, parte del cual el director de la película, Isaki Lacuesta, le contó que iba a desarrollarse allí. El escritor ya tenía un viaje programado a Nueva York entonces.

Así, el diario arranca en la New York Fashion Week, con la presentación de la colección 'The Closet' de Palomo Spain. Era un "buen punto de inicio" y "bastante inesperado para un libro de este tipo", y antes de adentrarse en Granada, donde llegó un mes antes de que empezara el rodaje, en "una escritura diaria" y "cronológica".

Es "en parte una novela autobiográfica", ha afirmado Simón Partal, a quien no le gustan los "diarios centrados en lo estrictamente periodístico" sino aquellos a los que se les puede pedir "más ensanchamiento", con "tanta presencia como ausencia".

En cuanto al planteamiento del diario, no se ha ceñido al rodaje de la película en tanto supondría una "limitación en ese trabajo" en el que no tenía una "estrategia preconcebida" más allá de "atender al día a día". Si en algún momento se perdía parte del rodaje, hablaba con personal como el de vestuario, por si había "alguna cosita picantona que no tenía" que perderse.

"Los buenos diarios son como las religiones" y "buscan la salvación del día a día" y la "eternidad, que es el único sentido de la vida porque elimina el tiempo". Partiendo de esa base ha surgido un "libro dispar" y a la vez "unitario", pero también "fronterizo" y "golfo sin de verdad buscarlo" porque, prosigue Simón Partal, "no hay nada más casposo que la transgresión guiada".

En Granada ha vivido un "tiempo de felicidad" que también recoge el libro, al igual que canciones de amor o su "cancaneo en la ciudad casi como un tratado de la desmesura y de las inseguridades humanas". "La película y el grupo acompañan, están ahí en el trasfondo, pero el diario, el libro, tiene otro tipo de alcance".

Sobre Los Planetas, es una banda que nunca llegó a "seguir de cerca" en el pasado, pendiente de una música quizá más anglosajona, si bien confiesa que se ha convertido en un "fundamentalista de sus dos últimos discos", considerando el tema 'El manantial' una "de las mejores canciones de la historia de la música en español". Se la ponía casi a diario, y caminaba escuchándola por el entorno de la Huerta de San Vicente, la que era casa de verano de la familia de Federico García Lorca en Granada.

Según el escritor, 'Segundo premio' va a ser una de esas películas que "no pasan desapercibidas" y "se mantienen", por lo que tiene una "expectativa enorme". El pasado mayo, los trabajos para el rodaje de la película 'Segundo premio', ambientada en la Granada de finales de los 90 del siglo pasado, comenzaban en el entorno del Campo del Príncipe, en el granadino barrio del Realejo.

El rodaje de la película, que toma su nombre de uno de los temas más conocidos de Los Planetas, que posteriormente continuó en emplazamientos como la sala Planta Baja, o en el cinturón de Granada, comenzaba en la ciudad después de que su inicio fuera cancelado el pasado 14 de abril "por causas sobrevenidas". El casting para este proyecto de La Terraza Films reunió a 1.690 en una prueba de figuración que fue convocada en el polideportivo municipal Núñez Blanca de la capital granadina.

EMBLEMA DE LA MÚSICA 'INDIE'

Capitaneados por Juan Ramón Rodríguez, conocido como Jota, Los Planetas nacían en la efervescente escena musical granadina de los años 90 del siglo pasado, alcanzando al final de esa década la cima de la música 'indie' rock nacional con el álbum 'Una semana en el motor de un autobús', que recoge canciones que desde entonces son cantos generacionales como 'Segundo premio' o 'La playa'.

Siempre desde Granada, y con una fuerte impronta en las bandas de pop-rock que en las dos últimas décadas han surgido en la ciudad de la Alhambra, Los Planetas ha continuado con su carrera, con otros discos como 'Encuentros con entidades', 'Contra la ley de la gravedad' o 'Zona temporalmente autónoma'.

En paralelo Jota y los suyos han participado en otros proyectos musicales como Grupo de Expertos Sol y Nieve, explorando otros ámbitos artísticos en la música como el flamenco o colaboraciones con artistas de otros estilos más contemporáneos como el también granadino Yung Beef, uno de los primeros referentes del 'trap' en España.