Alertan en Jaén de una ciberestafa a despachos de abogados y procuradores con virus que bloquean sistemas informáticos

JAÉN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Jaén ha alertado de una ciberestafa dirigida a despachos de abogados y procuradores mediante un virus que bloquea y cifra el sistema informático de la víctima, "exigiendo una alta cantidad de dinero para recuperar la información".

Así lo ha indicado este martes en un comunicado después de que los agentes especializados en luchar contra la ciberdelincuencia en Jaén hayan detectado varias denuncias en las que la víctima, en este caso un despacho de abogados, recibe un correo electrónico de una presunta clínica de belleza que pide contratar su servicio.

Además, adjunta un archivo con supuesta documentación que tiene que revisar y, una vez que la víctima accede a él, el ordenador se bloquea cifrando toda la información que contiene. Es entonces, cuando se le exige el pago de una elevada cantidad de dinero para poder recuperarla.

Los cibercriminales usurpan la identidad corporativa de un centro de belleza y se hacen pasar por él desde un dominio inexistente, de modo que usan su marca "de forma fraudulenta". El 'modus operandi' se inicia con la apertura del 'e-mail' de quien dice ser el gerente de la empresa, que busca contratar los servicios del despacho para cobrar una deuda.

El correo electrónico lleva adjunto un archivo con supuesta documentación que tiene que revisar la víctima para ser conocedor del caso en cuestión. Tras abrirlo, el ordenador sufre el bloqueo de sus terminales a causa de un 'ransomware', un software malicioso empleado para encriptar los archivos existentes en el sistema.

Ante esta situación, la Policía Nacional aconseja no realizar ningún pago solicitado, no contestar al correo o correos recibidos ni entablar ningún tipo de conversación con los extorsionadores, además de bloquear y marcar como correo no deseado al remitente de los correos. A ello une que, en el caso de haber sido víctima de esta estafa, se denuncie inmediatamente.

Recomienda, igualmente, desconfiar de cualquier correo que pueda parecer extraño y de origen desconocido, no clicar sobre enlaces del cuerpo del correo recibido ni abrir archivos adjuntos, prestando especial atención a los archivos pdf. Además, hay que renovar la contraseña del correo electrónico, equipo y aplicaciones informáticas regularmente y establecer contraseñas seguras y mantener actualizados los equipos informáticos.