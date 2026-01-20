La Alhambra de Granada organiza la próxima semana una visita guiada a sus talleres de restauración

La Alhambra organiza una visita guiada a sus talleres de restauración - PATRONATO DE LA ALHAMBRA

GRANADA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife organiza una visita guiada gratuita a sus talleres de restauración con motivo del Día Internacional del Conservador Restaurador, que se celebra el 27 de enero.

Los talleres de restauración de la Alhambra se ocupan del mantenimiento y la restauración de las decoraciones de yeso, cerámica y madera que revisten el interior de los diferentes espacios del monumento.

Gran parte de su labor se desarrolla 'in situ' cuando las obras necesitan ser intervenidas en su ubicación original, mientras que en el taller se intervienen piezas que han tenido que ser desmontadas o forman parte de la colección del Museo de la Alhambra.

Durante la visita, se podrán ver las diferentes instalaciones de los talleres y se explicarán los procesos y metodologías de restauración que se emplean en piezas de diferentes materiales, según detalla el monumento en su página web, consultada por Europa Press.

El itinerario previsto incluye el taller de restauración de yeserías y alicatados y el taller de restauración de madera con una duración aproximada de una hora y media. La visita será realizada por los restauradores del Servicio de Conservación del Patronato de la Alhambra y Generalife.

La actividad es gratuita previa inscripción y está pensada para mayores de 18 años; tendrá lugar el 27 de enero a las 11,30 horas y las plazas se asignarán por estricto orden de solicitud y se confirmará por correo electrónico.

El formulario de solicitud se abrirá al público el jueves 22 de enero a las 12,00 horas.