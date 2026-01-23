La cifra de heridos hospitalizados tras el accidente de Adamuz (Córdoba) baja a 23, cinco de ellos en UCI

Archivo - Vista exterior del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que acoge el mayor número de heridos en el siniestro ferroviario de Adamuz. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos hospitalizados tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se ha reducido de 29 a 23, cinco de los cuales, en este caso dos menos que ayer jueves, permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el número de fallecidos se ha cerrado en 45, los cuales fallecieron en el acto, ya que tenían lesiones incompatibles con la vida.

Por lo que se refiere a los hospitalizados, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 102 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 22 adultos y un menor.

Respecto a los cinco adultos ingresados en UCI hospitalarias de Córdoba, tres están en el Hospital Universitario Reina Sofía, uno en el Hospital de la Cruz Roja y uno en el Hospital San Juan de Dios, mientras que en planta de hospitalización permanecen 18 personas, en concreto 17 adultos y un menor.

En cuanto a los adultos, siete de ellos están en el Hospital Universitario Reina Sofía, dos en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba, una en el Hospital San Juan de Dios, y una en el Hospital Quirónsalud, todos ellos en Córdoba, mientras que hay cuatro en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de Huelva y uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Por su parte, el único menor que permanecía ingresado en la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha pasado a planta, siendo, de hecho, el único menor actualmente hospitalizado. Además, en el número total de hospitalizados figura una paciente ingresada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, correspondiente a la mujer con fractura compleja de pelvis que fue trasladada en la tarde de ayer jueves desde el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba.