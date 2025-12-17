La Alhambra tendrá que redactar unos nuevos pliegos para licitar, de nuevo, la gestión de reserva y venta de entradas

Archivo - La Alhambra vista desde la Silla del Moro - EUROPA PRESS/ARCHIVO/ALHAMBRA

GRANADA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife tendrá que redactar unos nuevos pliegos para sacar a licitación, de nuevo, el contrato de gestión de reserva y venta de entradas después de que se haya anulado el anterior, valorado en 6,2 millones de euros.

La situación se produce a raíz de los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de dos empresas contra el anuncio de licitación, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas del contrato, según consta en la documentación del expediente, consultada por Europa Press.

A raíz de esta circunstancia se produjo la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación y finalmente se han anulado los pliegos.

Fuentes del Patronato de la Alhambra han señalado a Europa Press que la licitación del contrato de entradas se ha planteado en términos similares a procedimientos anteriores, incluido el que está en vigor.

Si bien, la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales de admitir recursos de los concurrentes ha llevado al Patronato a trabajar "desde el primer momento para adecuar la redacción de los nuevos pliegos".

El actual contrato no finaliza hasta el 31 de enero y admite una prórroga extraordinaria que se va a ejecutar; por lo que hay margen para sacar unos nuevos pliegos, ajustado a las indicaciones recibidas, cumpliendo así la legalidad y transparencia que, según recalcan desde el monumento, "debe regir cualquier contrato público".

El objeto de este contrato es la adjudicación de un servicio de gestión de visitantes que incluye el soporte, evolución e incorporación de mejoras de las herramientas de reserva y venta de entradas; así como el control de accesos del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife y sus bienes adscritos.