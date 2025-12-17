El Cabildo inicia la instalación de un sistema pionero de protección contra incendios en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Joaquín Alberto Nieva interviene en la presentación del nuevo sistema de protección contra incendios en la Mezquita-Catedral de Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha iniciado la primera fase de la instalación de un sistema automático de protección contra incendios de última generación en la Mezquita-Catedral, en el marco de una actuación aprobada en sesión capitular el pasado 21 de febrero y que culmina un proceso dilatado en el tiempo, que se encuadra dentro de las iniciativas que la institución capitular viene desarrollando para reforzar la seguridad y la conservación integral del monumento.

En la presentación de esta intervención, en la que han tomado parte el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva; el arquitecto conservador de la Mezquita-Catedral, Gabriel Ruiz; la manager instalaciones de fuego de Chubb Iberia, Rebeca Rodríguez, y el director general de Marioff, Alfonso Pomeda, se ha destacado que esta primera fase de la obra cuenta con un presupuesto de 1.320.596 euros.

La actuación se centra ahora en la protección activa de las cinco cúpulas que conforman el coro y crucero del edificio, mientras que, en una segunda fase, el sistema se extenderá progresivamente al resto de las naves, hasta alcanzar la cobertura total del monumento.

El proyecto incorpora una tecnología innovadora que combina agua nebulizada de alta presión, cámaras termográficas para detección temprana y un sistema de medición de temperatura mediante fibra óptica, lo que garantiza una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia, minimizando al mismo tiempo el impacto sobre un edificio de incalculable valor histórico y artístico y reduciendo el riesgo de falsas alarmas.

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha subrayado que "esta actuación es fruto de una planificación rigurosa y de una preocupación constante por anticiparnos a los riesgos. La seguridad de la Mezquita-Catedral y su correcta conservación no son decisiones coyunturales, sino una responsabilidad permanente del Cabildo".

Nieva ha recordado que esta intervención se enmarca en una estrategia global de protección del monumento, subrayando que "llevamos años trabajando para dotar a la Mezquita-Catedral de los mejores sistemas de prevención posibles, siempre compatibles con su singularidad patrimonial. Proteger este legado es proteger la historia de todos".

En este contexto, miembros del Cabildo y de su equipo técnico se desplazaron la pasada semana a París (Francia) para conocer de primera mano el funcionamiento de esta misma tecnología aplicada en la catedral de Notre Dame, uno de los grandes referentes europeos en la implementación de sistemas avanzados de protección contra incendios en edificios históricos. "Aprender de experiencias internacionales contrastadas nos permite aplicar en Córdoba soluciones eficaces y plenamente adaptadas a nuestro monumento", ha señalado el deán.

El proyecto, desarrollado por la compañía Chubb Iberia, refuerza el "compromiso del Cabildo con la aplicación de soluciones tecnológicas de vanguardia en un entorno patrimonial único", situando a la Mezquita-Catedral de Córdoba como "referente en la protección contra incendios en bienes históricos, un hecho que han destacado y reconocido instituciones internacionales, como la Unesco, o el Ministerio y la Consejería andaluza de Cultura".

"Nuestro objetivo es claro, garantizar que la Mezquita-Catedral llegue en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras, combinando respeto al patrimonio, innovación tecnológica y máxima seguridad", ha concluido Joaquín Alberto Nieva.