Alhambra Venture se celebra online del 6 al 10 de julio y de modo presencial el 24 de septiembre en Granada

GRANADA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El evento de emprendimiento más importante del sur de España, Alhambra Venture, se celebrará de forma online del 6 al 10 de julio para todos los stands y congresistas que quieran asistir y, de modo presencial, el próximo 24 de septiembre en el Parque de las Ciencias de Granada, una jornada a la que solo acudirán los inversores y las 25 startups finalistas.

Después de seis ediciones, Alhambra Venture se consolida como una cita imprescindible. Emprendedores, ponentes, organizadores e inversores asistirán a una nueva edición en la que habrá actividades, ponencias, mesas redondas, talleres, mentorings y networkings programados a los que se puede inscribir en la web desde el 4 de junio.

Entre los invitados de esta séptima edición destacan el emprendedor en serie y actualmente Manager de Staffing Services en Google, Eduardo Tinoco; la figura de Francisco Polo en el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora; la figura de Rudy Aernoudt, referente en el ecosistema emprendedor europeo; el director de Open Innovation and PartnershipsEcosystem Etisalat, José Luis Villén; el fundador e inversor en compañías como BlaBlaCar España, SeedPop Capital y Consentio, VincentRosso, y el visir de Alhambra Venture y Presidente Global de Endeavor, Adrián Garcia.

En cuanto a la programación, el 6 de julio comenzará Tinoco a las 16,00 horas con una mesa redonda que versará sobre '¿Cómo creé mi empresa para vendérsela a Google y lo conseguí en cinco años?'. Más tardes, se analizará el ecosistema andaluz de startups con la directora general de economía digital, Loreto del Valle, y el presidente de AJE Andalucía, Melesio Peña, entre otros.

A las 17,30 horas, el presidente de Endeavor Global hablará sobre 'El ecosistema de Startups post Covid y cómo ven desde EE.UU al ecosistema español'. Este mismo día habrá un taller de Andalucía Emprende a las 18,00 horas con las métricas clave para la gestión de una startup de la mano de Lalo García K Invest.

El martes 7 a las 16,00 horas habrá una ponencia de Rudy Aernoudt, que abordará la 'Financiación del scale-up: el verdadero desafío para la UE y España'. Poco después, se desarrollarán las herramientas públicas de financiación como Enisa, Agencia Idea y Red.es. En la segunda parte de la tarde, se llevará a cabo una mesa redonda sobre el papel de las Corporates en el ecosistema de las startups, en donde intervienen Telmo Pérez de Acciona, Davir Portela de El Corte Inglés y Patricia Pastor de Gohub. Por último, habrá un taller de Andalucía Emprende sobre el pacto de socios.

El 8 de julio la jornada comenzará con una ponencia del director de Open Innovation and Partnerships Ecosystem Etisalat, en la que abordará 'Percepciones del ecosistema andaluz y español desde el extranjero'. Más tarde, se habla de la importancia del emprendedor dentro del ecosistema del emprendimiento, talento y valores con figuras como la directora gerente de Andalucía Emprende y el fundador de Open Webinar. La tarde terminará con una mesa redonda sobre patentes y marcas. Para terminar, habrá un taller de Andalucía Emprende sobre la metodología para llevar una idea a un negocio, de la mano de Rafael Ramiro Business Angel y miembro de la Red IESE.

El evento avanza y el 9 de julio hablará Vicent Rosso sobre 'Una vida emprendiendo', a quien le seguirá una mesa redonda sobre la inversiónde las empresas energéticas en startups con figuras procedentes de empresas como Red Eléctrica de España, Enagas y Naturgy. Finalmente, se llevará a cabo un encuentro de inversores en fase semilla con emprendedores en la misma fase y se abordarán nociones básicas de financiación en startups de la mano de Rafael Ramiro, Business Angel y miembro de la Red IESE Jesús de Benito Red IESE.

Por último, el 10 de julio tendrá cabida la innovación de la mano de Amazon y las herramientas que tiene para los emprendedores. Asimismo, habrá talleres sobre 'Comunicación y Marketing digital' de la mano de Nacho Lopez e Ignacio Rodríguez y Esther Molina hablará sobre 'Cómo contar tu proyecto a los medios de comunicación'.

MÁS DE 80 INVERSORES INSCRITOS

Por otro lado, cabe destacar que el evento cuenta ya con más de 80 inversores inscritos y más de 300 sesiones de mentorización 'one to one' programadas; así como encuentros B2B (mediante la herramienta digital del congreso) y zona expositiva con stands digitales, en donde las startups contarán con un video pitch de tres minutos en el que hablarán sobre su empresa.

Entre los inversores que asistirán al evento encontramos reconocidos nombres del panorama nacional e internacional que acuden desde diferentes compañías como Inveready, Wayra, MasVenture, Sabadell Ventures, Kereon Partners, El Corte Inglés, Prosegur Ventures, Enisa, Bussiness in Fact, Soprea, Lanai Partners, La Bolsa Social, The Venture City y Avenida Capital, entre otros.

Las empresas que participan en esta nueva edición son Vestigia, Taalentfy, Xtremeai, Fila360, Ecosegundos, Chekin Soluciones Digitales Sl, Solum, Smartbiometrik, LentistemBiotech, Datlight S.L., Froged, Shapelets, Dropier, Hostandboat, Logístiko, MykeysTodaySl, Naturcode, Nubentos The Api Marketplace ForHealthSl, TimiakTech, Inveert Smart Planning, Vyootrip Solutions Sl, Ar Vision 2049 S.L., Zero Pro Hero, Grow To Grow, Algae Solutions S.L. y Zinkeat.

Un año más, Alhambra Venture contará con la presencia de innovadoras startups llegadas de todo el sur de España. Las 25 empresas seleccionadas proceden de Granada, Sevilla, Málaga, Almería, Jaén, Córdoba, Cádiz, Huelva y Murcia. Los proyectos seleccionados presentarán su pitch y el mejor valorado será premiado con 3.000 euros --galardón que el pasado año recayó en la startupNavlandis--. En esta nueva edición, el ganador será invitado al programa 'Actívate' AWS y los 24 finalistas también conseguirán 5.000 créditos en AWS para sus respectivas startups.

Alhambra Venture 2020 nació en noviembre de 2014 y en sus siete ediciones se han inscrito y analizado 757 startups. Durante estos años se ha conseguido un total de más de 20 millones de euros invertidos, lo que convierte al programa en "un referente en materia de captación de financiación para emprendedores del sur de España".

Este evento de emprendimiento, organizado por IDEAL, contará con el apoyo y el patrocinio de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, BStartup, Banco Sabadell, AJE, ElReferente, AWS Cloud Computing, Oficina española de patentes y marcas, Red Eléctrica Española, ENISA, Acciona y la Universidad de Granada.