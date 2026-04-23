Alianza entre Unicaja y UPA Jaén para mejorar la competitividad del sector agrario

El director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela (dcha), y el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar (izq) - UNICAJA

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y UPA Jaén han suscrito un nuevo convenio de colaboración financiera con el objetivo de facilitar el acceso a productos y servicios bancarios en condiciones preferentes para los agricultores y ganaderos de la provincia de Jaén.

Con esta alianza, ambas entidades mantienen su colaboración para apoyar al tejido productivo rural y contribuir al fortalecimiento de uno de los sectores estratégicos de Andalucía. El acuerdo --firmado por el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, y el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar-- establece un marco de cooperación orientado a "impulsar el desarrollo económico del sector agroganadero, mejorar su liquidez y favorecer la modernización de las explotaciones".

En virtud de este convenio, Unicaja pone a disposición, tanto de la organización como de sus 3.000 afiliados en toda la provincia, un servicio integral específico, que incluye una amplia oferta de productos, financieros y no financieros, adaptados a las necesidades del sector primario.

Entre ellos, según se ha informado desde Unicaja, destacan líneas de financiación para circulante, anticipos de cosecha, préstamos para inversiones agrarias, así como soluciones específicas para el anticipo de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Asimismo, los asociados de UPA Jaén podrán acceder a instrumentos financieros destinados a la mejora de explotaciones, adquisición de maquinaria, modernización de sistemas de riego o compra de fincas rústicas, además de otras vías de financiación como líneas ICO, avales o productos vinculados a fondos europeos Next Generation.

El acuerdo también contempla ventajas en productos de gestión diaria, como cuentas sin comisiones, servicios de banca digital, medios de pago, seguros agrarios y personales, así como herramientas para la gestión de cobros y pagos. Además, Unicaja ofrecerá condiciones especiales para la domiciliación de cuotas y recibos, así como incentivos y promociones dirigidas a trabajadores autónomos del sector, contribuyendo, de este modo, a mejorar su capacidad financiera.

Este convenio refuerza el compromiso de ambas entidades con el desarrollo sostenible, la innovación y la competitividad del sector agrario, clave en la economía de la provincia de Jaén.

El director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, ha señalado que con este acuerdo refuerzan su "vocación de apoyo al sector agrario, clave para la economía de Jaén", al tiempo que ha resaltado que el objetivo es "ofrecer soluciones financieras adaptadas que ayuden a agricultores y ganaderos a mejorar su liquidez, afrontar sus inversiones y ganar competitividad".

Al respecto, Cayuela ha hecho hincapié en que este convenio pone a disposición de los asociados de UPA Jaén un conjunto de productos y servicios que abordan tanto sus necesidades del día a día como sus proyectos, desde el circulante hasta la modernización de sus explotaciones.

Por su parte, el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar, ha manifestado que el fin de la organización es "ofrecer los mejores y más profesionales servicios a nuestros agricultores y ganaderos", por lo que acuerdos como el firmado con Unicaja son "importantes".

"Asesoramos, ayudamos y defendemos los intereses de los pequeños y medianos agricultores y en ese trabajo juega un papel fundamental la interlocución, no sólo con las administraciones, sino también con otras entidades, cajas y bancos para caminar juntos en esa defensa de la agricultura y ganadería familiar, la mayoritaria de nuestra tierra. Compromiso que reforzamos con este acuerdo con Unicaja", ha declarado Cózar.

UPA Jaén es una organización centrada en la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos profesionales, contando, en la actualidad, con 3.000 afiliados en la provincia, y aglutinando al colectivo mayoritario del sector agrario, las explotaciones familiares.