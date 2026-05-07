Almuñécar (Granada) recibe la Escoba de Platino 2026 por la limpieza y protección ambiental de sus playas

El jurado ha valorado el trabajo desarrollado para la recogida de sólidos flotantes y sustancias grasas en las aguas cercanas a la orilla, zonas de baño y puerto, eliminando residuos que no pueden ser retirados por los servicios de limpieza terrestre - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La localidad granadina de Almuñécar, en la Costa Tropical, ha recibido la Escoba de Platino 2026 por la limpieza y la protección ambiental de sus playas.

La concejala de Playas, Lucía González, ha informado de la concesión de esta Escoba de Platino al municipio sexitano, el máximo reconocimiento que otorga el concurso Escobas de Plata, Oro y Platino de Ategrus, por el sistema de limpieza de la lámina de agua implantado en las playas del municipio.

En concreto, el jurado ha valorado el trabajo desarrollado para la recogida de sólidos flotantes y sustancias grasas en las aguas cercanas a la orilla, zonas de baño y puerto, eliminando residuos que no pueden ser retirados por los servicios de limpieza terrestre y adaptando este servicio a las necesidades reales del litoral sexitano, garantizando además la seguridad y el orden en las zonas costeras.

González ha mostrado su satisfacción por esta distinción, señalando que "recibir la Escoba de Platino supone un orgullo enorme para Almuñécar y La Herradura, porque reconoce el esfuerzo diario que realiza el Ayuntamiento para mantener nuestras playas en las mejores condiciones posibles durante todo el año".

Asimismo, la edil de Playas ha destacado que "este galardón llega además apenas un día después de conocerse la renovación de las Banderas Azules de nuestras playas y del puerto deportivo Marina del Este, lo que demuestra que Almuñécar sigue siendo un referente en calidad ambiental, servicios y sostenibilidad en todo el litoral andaluz".

Por otro lado, ha agradecido "la implicación y el trabajo coordinado de los servicios municipales, empresas concesionarias, operarios, socorristas y personal técnico que hacen posible mantener unos estándares de calidad tan altos", y ha añadido que "nuestro litoral es uno de los grandes patrimonios de Almuñécar y vamos a seguir cuidándolo con la máxima responsabilidad".

La organización del certamen ha subrayado que este reconocimiento premia "la excelencia, el compromiso y el impacto generado en el ámbito medioambiental", dentro de unos premios considerados entre los más importantes de España en materia de limpieza urbana y gestión ambiental.

La entrega oficial de los galardones está previsto que se celebre el próximo 10 de junio en Ifema Madrid, en el marco de los actos organizados por Ategrus.