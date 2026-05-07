Vox Jaén denuncia el "colapso sanitario" en la provincia

Alba Sánchez, junto a otros miembros de Vox en Jaén, en la comparecencia ante el centro de salud Alameda. - VOX JAÉN

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

Vox en Jaén ha denunciado el "colapso" que sufre la sanidad en la provincia y ha considerado que en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía está en juego si se sigue "permitiendo el abandono" del sistema sanitario.

Así lo ha indicado este jueves la candidata número dos por esta formación, Alba Sánchez, en una comparecencia frente al centro de salud Alameda, en la capital, para denunciar la "situación de gravedad" de este servicio fundamental.

"Cualquier vecino de Jaén conoce a alguien que ha esperado horas, que lleva meses esperando una operación o que no consigue cita con un especialista. Tenemos pacientes a los que se les está dando cita con el neurólogo para dentro de dos años. Eso es abandono", ha recalcado.

Sánchez ha aludido, además, al "contraste de prioridades económicas del Gobierno del PP y Juanma Moreno" y ha afeado el presupuesto público que destina "a políticas inmigratorias" mientras "los andaluces se quedan fuera de ayudas al alquiler, dependencia o comedores y logopedas para sus hijos", según ha informado en una nota Vox Jaén.

"Un padre se preocupa primero por su familia. Con el dinero público tiene que pasar lo mismo: primero los jiennenses, primero los andaluces, primero los españoles", ha comentado. En este sentido, la candidata ha considerado que en los comicios del próximo 17 de mayo la ciudadanía decide si continúa "permitiendo el abandono" del sistema sanitario o si apuesta "por la prioridad nacional".

