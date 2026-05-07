Moreno, dispuesto a pleitear con el Gobierno para que se ejecute la presa de Alcolea: "Lo vamos a sacar"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno saluda a su llegada al encuentro con agricultores onubenses. A 7 de mayo de 2026 en Palos de la Frontera, Huelva (Andalucía, España). El presidente - Francisco J. Olmo - Europa Press

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha expresado este jueves su disposición a pleitear con el Gobierno central para que la presa de Alcolea proyectada en el término municipal de Gibraleón (Huelva) sea una realidad, porque es una infraestructura fundamental para el desarrollo de la provincia, sobre todo, en sectores como la agricultura.

Durante una intervención, en Palos de la Frontera (Huelva) con agricultores y regantes de la provincia, en la Cooperativa Fresón de Palos, Moreno ha manifestado que, ante el sector de la agricultura, lo que más le preocupa y le "quita el sueño" es que haya falta de agua porque la "agricultura es agua".

Según ha apuntado, ha habido años durísimos de sequía que han obligado a hacer obras de urgencia para evitar que muchas explotaciones tuvieran que cerrar. Han sido, según ha señalado, más de 200 millones de euros invertidos en la provincia de Huelva en materia hídrica, "a pulmón" por la Junta.

Pese al alivio ante la sequía que han supuesto las lluvias de principios de año, Juanma Moreno ha señalado que no es suficiente y que pueden volver periodos de sequías, de manera que hay algo que le "inquieta" y le tiene "un poquito enfadado", como es la situación de la presa de Alcolea, una obra que no termina, y ha lamentado que la Junta no haya tenido respuesta a la propuesta que le hizo al Gobierno central de encargarse de ejecutar la obra, aunque es competencia estatal.

Ha manifestado que su gobierno de momento "no puede hacer nada" porque no se puede "meter en algo que no es de su competencia" sin autorización del estado. "A mí me gusta más un buen acuerdo que un pleito y estoy intentando, por todas las vías posibles, llegar a un acuerdo", ha indicado el presidente, quien ha añadido que si no es posible, al final, su gobierno va a tener que "pleitear" e incluso está buscando ya "una alternativa" que pudiera hacer la administración autonómica.

"Pero sería una pena porque es la ubicación perfecta (cauce del río Odiel, cerca de Gibraleón) y está hecha al 18 por ciento, y sería tirar el dinero de todos los contribuyentes", ha añadido. "Creo que esto lo vamos a sacar y si no, tarde o temprano este gobierno (el de Pedro Sánchez) caerá, digo yo, y vendrá otro", ha apuntado Moreno, quien ha lamentado que el ejecutivo nacional no esté ejecutando una infraestructura hídrica tan importante para la provincia de Huelva, pese a que la Junta le está metiendo una "presión infinita".

Ha insistido en que la Junta no se puede "meter a las bravas" en Alcolea y de lo que se trata es de que el Gobierno atienda la petición de que pase de ser obra de interés general del estado a obra de la administración andaluza, y ha expresado incluso su disposición a meter la presa de Alcolea por la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Ha señalado que el problema de falta de infraestructuras hídricas competencia del estado no es exclusivo de la provincia de Huelva, sino que también ocurre en Málaga y en Sevilla, y ha defendido también la construcción de desaladoras.

De otro lado, Juanma Moreno se ha referido a la dependencia de mano de obra extranjera que tienen las explotaciones agrarias de la provincia de Huelva, como es el caso de los cultivos del fresón en Palos de la Frontera. Ha defendido que en esta provincia, las cosas siempre se han hecho "con bastante cabeza y sensatez, con contrataciones en origen, especialmente de mujeres marroquíes y de una manera ordenada".

Ha señalado que es fundamental garantizar esa mano de obra, porque si no existiera, "se nos cae el sector primario entero en Andalucía" y también el de la hostelería.

"Necesitamos mano de obra extranjera y necesitamos migrantes en la agricultura", ha señalado el presidente, que ha expresado su rechazo a esos discursos "que nos pueden meter en un lío". Ha defendido una "migración ordenada, pero que nos sirva para tener esa mano de obra absolutamente fundamental para la recogida y para la propia agricultura".

"Agua y mano de obra son dos cosas fundamentales para el presente y el futuro del sector primario", ha señalado Juanma Moreno.



