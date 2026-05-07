PSOE, Por Andalucía y Adelante afean al videoclip de campaña de Moreno que "confunde" el Jerez andaluz con el extremeño

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en una foto de archivo. - JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincidido en las últimas horas en criticar en redes sociales una imagen del videoclip de campaña del candidato a la reelección como presidente de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno, que "confunde" la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) con la extremeña de Jerez de los Caballeros.

Así, y después de que Juanma Moreno publicase este pasado miércoles en su cuenta de la red social X el videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción de su campaña electoral por los comicios autonómicos del 17 de mayo, la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, ha comentado que "cuando crees que nada puede superar lo de Feijóo situando a Huelva en el Mediterráneo, va Moreno Bonilla y confunde Jerez de la Frontera con Jerez de los Caballeros de Extremadura".

"Para el PP, España y Andalucía son un decorado de cartón piedra para su pantomima política", ha sentenciado la dirigente socialista, que ha compartido un 'tuit' del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, sobre este mismo asunto.

El líder del PSOE extremeño ha recurrido a la ironía para "agradecer" desde Extremadura la "promoción" de Jerez de los Caballeros tras constatar que "el 'Kilómetro Sur' de Juanma Moreno pasa" por ese municipio.

"Extremadura agradece la promoción, pero Andalucía merece que su presidente sepa diferenciar Jerez de la Frontera de Jerez de los Caballeros", ha comentado Álvaro Sánchez Cotrina en su cuenta de 'X'.

Desde la coalición Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Podemos, entre otras formaciones de izquierda, han señalado por la misma red social que "cuando los vídeos te los hacen desde fuera pasan cosas como confundir Jerez de la Frontera con Jerez de los Caballeros (Badajoz)".

"Queremos mucho a nuestros hermanos extremeños, pero nos gustaría más que el presidente andaluz conociera su propia tierra", han añadido desde la coalición que lidera el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, como candidato a la Junta.

También el candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, se ha hecho eco de esta cuestión en un apunte en la misma red social en el que, "de parte de un jerezano", aclara a Juanma Moreno que ha incluido en el videoclip una imagen de Jerez de los Caballeros, que "está en Extremadura".

"Un fallito menor, solo es la quinta ciudad de Andalucía. Kilómetro (no tan) al sur", apostilla el candidato de Adelante para concluir su comentario.