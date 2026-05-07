Más de 400 jóvenes participan en la UAL en una jornada de Nuevas Generaciones del PP de Almería sobre educación y empleo

Dirigentes y jóvenes participantes en la jornada de convivencia organizada en la Universidad de Almería (UAL). - PP-A

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 jóvenes han participado este jueves en la Universidad de Almería (UAL) en una jornada de convivencia organizada por Nuevas Generaciones de Almería y Universitarios por Almería (UXAL), en la que cargos y candidatos del PP han defendido las políticas del Gobierno de Juanma Moreno en educación, formación, empleo y vivienda dirigidas a la juventud andaluza.

La candidata número dos del PP de Almería al Parlamento andaluz, María del Carmen Castillo, ha calificado el encuentro como "una fiesta por la educación" y ha resaltado que el Ejecutivo andaluz ha impulsado tanto la educación universitaria como la no universitaria en Almería, con la implantación de 19 nuevos grados hasta el año 2029, entre ellos la "histórica" llegada de Medicina.

La candidata 'popular' también ha puesto el acento en la Formación Profesional (FP), con la creación de 11.000 nuevas plazas orientadas a garantizar una alta empleabilidad para los jóvenes.

Castillo ha señalado que este "esfuerzo inversor y de gestión" ya se refleja en las estadísticas sociales de la provincia, con la mejora de los datos de empleo juvenil y la reducción "histórica" de la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que se sitúa actualmente en el 13 por ciento.

"Estamos mejorando las tasas de titulación y ofreciendo datos fantásticos de inserción laboral para que nuestros jóvenes puedan, por fin, desarrollar su proyecto de vida y de futuro en su propia tierra", ha apuntado.

Por su parte, el vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad, José Antonio García Alcaina, ha felicitado a Nuevas Generaciones por la organización del acto y ha reafirmado que el Gobierno andaluz es una administración "que se preocupa y se ocupa" de la juventud andaluza.

García Alcaina ha subrayado que, durante los últimos siete años, el Ejecutivo andaluz ha puesto en marcha medidas que sitúan a los jóvenes almerienses en el centro de la acción política, especialmente en áreas como el empleo, la formación y el acceso a la vivienda.

"No solo venimos a explicar nuestra gestión, sino a presentar un programa electoral ambicioso y comprometido con el futuro de todos los jóvenes de nuestra tierra", ha afirmado.

El también presidente de la Diputación de Almería ha defendido además la escucha activa como eje de la política del PP y ha destacado que el encuentro en la UAL ha servido para recoger de primera mano las demandas, preocupaciones y anhelos de los estudiantes.

"Para el Gobierno de Juanma Moreno y para el PP, los jóvenes de Almería y de toda Andalucía cuentan de verdad, y sus voces son las que guían nuestras propuestas para seguir transformando la comunidad", ha manifestado.

La secretaria general del PP de Almería capital, María del Mar Vázquez, ha destacado el "compromiso" del PP con la juventud almeriense y ha subrayado que la formación acude al ámbito universitario "con el firme objetivo de escuchar las necesidades reales de los jóvenes y presentar medidas concretas que den respuesta a sus principales inquietudes".

"Cuando el PP toma determinaciones y ofrece soluciones, es porque antes ha escuchado las demandas del colectivo en áreas vitales como la vivienda, la economía y las oportunidades laborales", ha señalado.

Vázquez ha puesto en valor el trabajo conjunto de la "familia del PP" por la juventud almeriense, ha agradecido la asistencia de los jóvenes y ha mostrado su convencimiento de que, "mediante este diálogo constante y la aplicación de políticas eficaces, Almería seguirá avanzando en un escenario de convivencia y prosperidad para las nuevas generaciones".

PROTAGONISMO JUVENIL

La presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, María José Carmona, ha reivindicado el papel protagonista de la juventud en la agenda política actual y ha agradecido la labor de Nuevas Generaciones del PP de Almería, así como el apoyo de las instituciones locales.

Carmona ha recalcado que los jóvenes son el motor del cambio y que esa relevancia se traduce en hechos concretos bajo la gestión del PP. "Igual que somos protagonistas en actos como este, somos los protagonistas reales en la política del presidente Juanma Moreno, quien ha demostrado con presupuestos su compromiso con nuestro futuro", ha señalado ante los medios.

La presidenta de NNGG Andalucía ha destacado que el presupuesto para las universidades públicas andaluzas ha experimentado un incremento del 30,5 por ciento desde 2018, hasta alcanzar los 1.788 millones de euros. También ha contrastado esta inversión con la "parálisis" de etapas anteriores, al señalar que durante 14 años la oferta formativa permaneció "congelada".

"Hoy, gracias al impulso del PP, contamos con 185 nuevas titulaciones de grado, máster y doctorado, rompiendo años de estancamiento académico y abriendo nuevas puertas al talento andaluz", ha sentenciado.

En clave provincial, el presidente de NNGG de Almería, Diego Martínez, ha destacado el apoyo "sin precedentes" al relevo generacional en el campo, con casi 40 millones de euros invertidos para que los jóvenes se incorporen al sector agrícola, junto a una rebaja fiscal que incluye la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones.

"Presentamos la candidatura más joven de todos los partidos porque los jóvenes de Almería queremos gestión y soluciones, no conflictos ni broncas", ha aseverado, antes de llamar a la movilización el próximo 17 de mayo para respaldar un modelo que "se ocupa de nuestros problemas reales".

La jornada ha incluido una paella en el marco de una campaña en la que NNGG ha movilizado a todos sus afiliados para acercar a la juventud almeriense de la provincia el mensaje de Juanma Moreno y del PP de Andalucía.



