Montero reafirma su prioridad por reducir las listas de espera si gobierna Andalucía: "Tengo el decreto ya redactado"

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, conversa con Carmen Amores en un encuentro en Rota (Cádiz) en el marco de la campaña electoral andaluza. - EUROPA PRESS

ROTA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha reafirmado este jueves su compromiso con la reducción de las listas de espera en la sanidad pública como la primera medida que piensa impulsar si gobierna la comunidad autónoma tras las elecciones del 17 de mayo, hasta el punto de que ya tiene "redactado" el decreto o la norma que piensa aprobar para ello.

Montero ha compartido este jueves por la tarde un diálogo con Carmen Amores, profesora de español para extranjeros que, según ha contado ella misma al inicio del acto, también dedica "parte de su tiempo a la comunicación y redes sociales", y que ha acudido a este encuentro aceptando una propuesta del escritor y periodista Julio Muñoz 'El Rancio' y como "ciudadana imparcial, que tiene dudas".

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, se ha encargado de dar la bienvenida a este acto enmarcado en la campaña electoral, celebrado en el Mercado de la Merced con la asistencia de unas 200 personas y, entre otros, del cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las elecciones del 17 de mayo, Juan Cornejo, y la número dos de la candidatura, Rocío Arrabal.

A lo largo de este encuentro, María Jesús Montero ha podido incidir en algunos de sus compromisos electorales de cara a los comicios del 17M, en materias como sanidad, vivienda o empleo.

En relación a la sanidad, ha reafirmado su compromiso de reducir las listas de espera al entender que es lo que constituye actualmente "el cáncer más importante" que sufre el sistema sanitario andaluz, y que supone "un muro, es una barrera real" para que los pacientes que lo necesiten reciban tratamiento.

Por ello, ha remarcado que "lo primero" que piensa hacer si es presidenta de la Junta, en su "primer Consejo de Gobierno" que presida, es aprobar "una norma, un decreto", que ya tiene "redactado", para garantizar que "en seis meses ya no vamos a tener listas de espera".

Y, en paralelo, Montero propone potenciar la investigación en relación a la sanidad, desde la premisa de que "el sistema sanitario se tiene que empeñar en buscar fórmulas de acuerdo con la universidad, con los centros tecnológicos", según ha abundado antes de señalar además su apuesta por "crear más plazas de médicos en las facultades de Medicina".

Por otro lado, la dirigente socialista ha subrayado que considera "nuclear" el tema del acceso a la vivienda, que para los jóvenes está suponiendo "un muro" actualmente, de forma que "no hay manera de que se puedan ir de casa" de sus padres, según ha puesto de relieve, al tiempo que ha remarcado que no se habla "de ningún lujo", sino de que "la gente tenga un techo, un hogar".

En esta materia, la candidatura de Montero propone "regular el mercado", porque entiende que "ya no se puede dejar a la oferta y la demanda" sin más, según ha apuntado la líder del PSOE-A, quien ha reivindicado en ese punto la Ley estatal de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que, entre otras medidas, plantea la declaración de "zonas tensionadas, para limitar la subida de precios de alquileres".

No obstante, ha recordado que la competencia en materia de vivienda radica en las comunidades autónomas, y ha lamentado que el PP se ha negado a "aplicar la ley" en los territorios que gobierna.

En esta línea, ha apostado por realizar "una política de vivienda" que, en su opinión, no ha llevado a cabo el Gobierno del PP-A, que "se esconde" en el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha subrayado su compromiso de "construir 100.000 viviendas" para ponerlas en "alquiler asequible".

Por otro lado, Montero ha alertado del "virus del odio" que "la derecha y extrema derecha" han fomentado "a través de las redes y el anonimato" para llevar "al ánimo de la gente el individualismo, que tiene mucho que ver con el egoísmo" y con "el eslogan", el modo de pensar "americano", que reivindica al "individuo por encima de cualquier cosa", y que es una idea que "muchos jóvenes compran de forma acrítica", como "lo que está de moda, lo que tiene más poder".

"La sociedad andaluza es lo contrario de esto, es gente trabajadora, humilde, es un pueblo que comparte", ha replicado la candidata socialista, que ha dicho que le "preocupa mucho como demócrata" esas cuestiones, como la del concepto de "prioridad nacional" que reivindica Vox, porque a quienes conocen "la Historia", esto les "huele muy mal". "Van a lo primario, y la política es sentimiento y razón", ha advertido María Jesús Montero.

SOBRE EL ACENTO Y LA AUTOESTIMA DEL PUEBLO ANDALUZ

En otro orden de cosas, la secretaria general del PSOE-A ha incidido en reivindicar este jueves el acento andaluz que ella se siente "muy orgullosa" de tener, y ha comentado que le "preocupa que todavía se asocie a los analfabetos, a la pobreza".

"Esto me revienta, y cuando somos mujeres, se ensañan con esto del acento", ha denunciado María Jesús Montero, quien ha defendido que ella ha celebrado cuando, en diversos momentos de la historia, como cuando ella era ministra portavoz, "el Gobierno de España hablara en andaluz", y ha subrayado que ella "nunca" ha "disimulado" su acento.

Además, ha dicho que ella reclama que haya "muchos más andaluces en lugares donde se toman decisiones", y que se alegra "cuando hay andaluces que atraviesan Despeñaperros y asumen responsabilidades que pueden cambiarnos la vida".

De igual modo, ha reivindicado el "talento" andaluz, y ha opinado que habría que "subir la autoestima" de este pueblo, porque "a veces" no se da "la suficiente importancia" que tiene", y en esa línea ha remarcado que el pueblo andaluz es "muy inteligente" y "no se deja engañar con las poses". "Queremos gobernantes que se mojen", ha dicho.

También ha reivindicado el ejercicio de la política y ha considerado que la gente no debe tener "desapego" a la misma, y que eso se traduzca, por ejemplo, en que no se vaya a votar en las elecciones del próximo 17 de mayo.

Y, a la pregunta de "qué Andalucía le gustaría dejar dentro de diez años si pudiera gobernar", ha respondido que "una en la que la justicia social fuera una realidad", sin que hubiera "ciudadanos de primera y segunda", que "vuelva a hacer de los servicios públicos su seña de identidad".

RETRATO MÁS PERSONAL

El encuentro ha servido también para que la candidata socialista comente aspectos más personales de su vida y su trayectoria vital y política en respuesta a las preguntas que le ha ido haciendo Carmen Amores, a quien ha señalado que mantiene en general los principales "rasgos" que la definían cuando era joven y tenía 18 años.

También ha reconocido que habla "mucho" y es "muy expresiva", y por eso le "sacan muchos 'memes' con caricaturas", según ha admitido, si bien ha dicho que ella reivindica la "naturalidad para la política" y ella se considera "muy natural" y traslada al exterior una "espontaneidad" que es la que ella misma vive.

Además, ha señalado que "hay mucho mito sobre los partidos", y que los políticos son "hombres y mujeres normales, aunque algunos más normales que otros", ha apostillado. "Somos humanos, que hacemos unas cosas mejor y otras peor", ha incidido en esa línea.



