Amama cifra en 338 las andaluzas afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama y pide "un poco más de foco"

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, con el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Amama, Ángela Claverol, ha actualizado este viernes la cifra de mujeres afectadas por los fallos en el programa de detección del cáncer de mama, que suman ya 338, y ha pedido "un poco más de foco" en el caso para evitar más retrasos en aquellas mujeres a las que les han hecho las pruebas diagnósticas pendientes.

En declaraciones a los medios con motivo de la reunión mantenida con el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, Claverol ha hecho un llamamiento a "no entreternos en villancicos y cabalgatas" tras el "impacto emocional" que la crisis de los cribados ha tenido en las pacientes afectadas.

"No es una estadística. Se trata de vidas, son tragedias", ha enfatizado la presidenta de Amama, que ha insistido en que el Gobierno andaluz "sigue sin dar respuesta a nadie sobre lo que ha ocurrido". Sobre la implantación del acto único a partir del próximo lunes 12 de enero, tal como anunció la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Claverol ha acusado a la Junta de "jugar con la palabrería" al dejar fuera de ese acto único a las mujeres con un diagnóstico BID-rad 3, que han sido los casos afectados por los errores del cribado.

El acto único se aplicará, "faltaría más", en palabras de Claverol, a los casos BI-Rad 4 y 5, que son ya "graves". "En los BI-Rad 3 es donde se dieron los problemas y los han dejado fuera" del acto único, ha reflexionado la presidenta de Amama. La Junta anunció que el 12 de enero entrará en vigor en Andalucía el acto único para la realización de pruebas diagnósticas a mujeres con "alta" sospecha de cáncer de mama en su cribado.

Este procedimiento integrará mamografía, ecografía y biopsia, de manera que las Unidades de Mama de los centros hospitalarios dispondrán hasta el 28 de febrero para adaptar sus agendas y garantizar su aplicación íntegra. Esta medida --avanzada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el último Debate de la Comunidad-- tiene como objetivo asegurar que todas las mujeres con hallazgos radiológicos en mamografías, ya sean de cribado o diagnósticas, y catalogados como BI-Rad 4 y 5, reciban en un único acto asistencial todas las pruebas complementarias que el radiólogo considere necesarias para completar el proceso diagnóstico.

Entre ellas, se incluyen la mamografía complementaria, la ecografía mamaria y la biopsia percutánea con aguja gruesa, cuando esté indicada. Con esta medida se busca reducir los tiempos de incertidumbre, mejorar la continuidad asistencial, minimizar los desplazamientos y garantizar una atención ágil, coordinada y centrada en la persona. Su aplicación será general, salvo en circunstancias excepcionales, que deberán estar debidamente justificadas y registradas por el radiólogo.

Entre estas situaciones se incluyen: mujeres en tratamiento con fármacos anticoagulantes o antiagregantes que requieran preparación previa; mujeres que, tras la valoración ecográfica, necesiten una biopsia estereotáctica, la cual debe programarse en una sala específica en los días posteriores; y mujeres que, por motivos personales, decidan posponer la cita para otra fecha.

La orden se dirigió a todas las Direcciones Gerencias, Unidades de Radiodiagnóstico y Unidades de Mama de los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y será de aplicación en todas las actuaciones relacionadas con la atención a mujeres sometidas a estudios mamográficos.

Asimismo, la instrucción señala que los órganos administrativos pueden dirigir la actividad de sus unidades jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. En esta misma línea, la Administración de la Junta de Andalucía establece que los órganos superiores y directivos impulsarán y orientarán la actividad administrativa a través de circulares, instrucciones y órdenes de servicio, precisando que las instrucciones son normas internas destinadas a fijar pautas y criterios de actuación para las unidades dependientes del órgano que las emite.

En consecuencia, las Direcciones Gerencias y las personas responsables de las unidades implicadas deberán velar por el cumplimiento efectivo de la instrucción. Por su parte, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud podrá llevar a cabo actuaciones de verificación, seguimiento y evaluación con el fin de asegurar su correcta implantación y funcionamiento.