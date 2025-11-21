Amama rechaza enviar datos del cribado por protección de datos: "La constatación de fallos corresponde al SAS"

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amama ha remitido una respuesta formal al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, sobre el requerimiento con el que la Administración sanitaria andaluza reclamó a la entidad los datos que obran en su poder de mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama. La Junta quería con esta medida poner fin al baile de cifras, ya que Amama sostiene que ellos cuentan con 4.000 casos y la Consejería ha acotado el problema a 2.317 pacientes.

La respuesta de Amama es que "no puede, por habilitación legal, trasladar con datos". "Amama no puede emitir información alguna que constituya dato sanitario personal sin consentimiento expreso, escrito e informado de sus socias, porque cualquier actuación en ese sentido supondría una vulneración grave del régimen de protección de datos que la Ley prohíbe", argumenta en su escrito, publicado en sus redes sociales minutos antes de comparecer en rueda de prensa la presidenta de Amama, Ángela Claverol.

La asociación califica el requerimiento de "sorpresivo, toda vez que reclama a una humilde asociación de mujeres datos, todos ellos confidenciales, y que sólo maneja en su integridad la propia Administración que los solicita". Le afea, además, a la Consejería que reclame datos quien "públicamente debe decir dónde ha estado la gravísima negligencia que ha llevado a las mujeres a contraer una enfermedad gravísima o a agravar mucho más la que ya se padecían".

"Es la administración sanitaria la que debe tener los datos de las mujeres que no fueron citadas --a las pruebas complementarias tras unas primeras con resultados "no concluyentes"--, las que sufrieron retrasos y las consecuencias que derivaron para cada una de ellas". Invoca la entidad en última instancia la Ley de Procedimiento Común que, según explica, "no impone en modo alguno obligación de las asociaciones de pacientes ni otras entidades privadas ni habilita el tratamiento de datos que son protegidos por Ley. En definitiva, no ha lugar a ese requerimiento ni está amparado por el articulado de la Ley siendo, insistimos, responsabilidad del SAS obtener dicha información por sus propios medios".

La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) remitió un escrito a la Asociación Amama para requerirle "formalmente para que, en el plazo máximo de diez días hábiles --que se cumplen este próximo jueves 27 de octubre--", le remita "toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer" en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

En concreto, mediante este requerimiento, se solicita a Amama información que pueda disponer la asociación relativa "a mujeres en las que se hubiera producido una falla de información y un retraso en la realización de la prueba diagnóstica recomendada tras un hallazgo radiológico probablemente benigno". Este paso dado por la Administración autonómica se produce después de que la presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, confirmara que la entidad ha presentado ya 25 denuncias --reclamaciones patrimoniales-- de mujeres de las provincias de Sevilla (15) y Jaén (diez) que han desarrollado cáncer por los fallos de comunicación en el cribado del cáncer de mama, al no ser informadas de que sus pruebas en el programa de detección precoz arrojaron un resultado no concluyente que requerían de más análisis para descartar lesiones tumorales. La Junta ha cifrado en 2.317 las mujeres afectadas por estos fallos.

Claverol aseguraba que la asociación tiene estudiados y documentados más de casos de pacientes que ya tienen cáncer de mama y que reclamarán al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por provincias, seis son de Almería; 16 en Córdoba; once en Granada; catorce en Cádiz; 22 en Málaga; trece en Jaén; catorce en Huelva y 189 en Sevilla. Frente a estos números, la presidenta de Amama sostenía que las cifras ofrecidas por la Junta tras la segunda reunión de la comisión de seguimiento del cribado "no cuadran ni por cantidades ni por provincias". Ángela Claverol manifestaba que "siguen llegando casos todos los días y ya tenemos más de 4.000". La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha cifrado en 217 las mujeres afectadas por los fallos en el cribado (2.317) pendientes de que se les hagan pruebas --concretamente, ecografías--, para las que la Junta se ha puesto como fecha tope el 30 de noviembre.

La responsable del SAS en su escrito, dirigido a la presidenta de Amama, agrega que "este requerimiento se formula con el fin de garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que esta Administración tiene en materia de vigilancia y protección de la salud pública, y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas".

"La información que se aporte será tratada con absoluta confidencialidad y su utilización quedará limitada a las actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora continua de la calidad asistencial", precisa la responsable del SAS en su requerimiento, en el que agradece "por anticipado" a Amama "la colaboración obligada que deriva de la normativa citada", y queda "a la espera de recibir la información requerida en el plazo indicado".

El SAS justificaba este requerimiento señalando que, "en los dos últimos meses, la Asociación Amama ha realizado diversas manifestaciones públicas relativas a supuestas incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama, señalando la existencia de un número de mujeres que no habrían sido informadas y que habrían sufrido retrasos en la realización de pruebas diagnósticas en una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por esta Administración sanitaria".

Añadía que "la Junta de Andalucía, a través de la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama --en cuya actividad esta asociación participa-- ha trasladado de forma continuada información completa, precisa y contrastada", y "en dicho marco se ha informado tanto de las mujeres en las que se detectó una falla de información como de aquellas derivadas al ámbito hospitalario tras un hallazgo radiológico probablemente benigno que pudieron experimentar un retraso en la realización de la prueba complementaria indicada conforme a los tiempos clínicos establecidos".

"Las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada", señalaba el SAS, que justifica así este requerimiento "en virtud de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de sanidad interior y salud pública", y, "especialmente, en atención al deber de colaboración establecido" en legislación vigente.