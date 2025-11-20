PSOE-A critica que Moreno tilde de "crisis local" el caso de los cribados de cáncer y "apunte con el dedo" a Amama

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha criticado este jueves que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, considere "una crisis local" la que se ha generado al hilo de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama, así como que "apunte con el dedo a las mujeres" de la asociación de afectadas con dicha enfermedad Amama, desde donde comenzaron a advertir de esas incidencias.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, el portavoz socialista se ha referido a esta cuestión para señalar que "llama la atención, pero sobre todo ofende, el hecho" de que Juanma Moreno haya tildado de "crisis local" la de los cribados de cáncer, "diciendo que es una cuestión localizada solamente de 2.317 mujeres en el Hospital Virgen del Rocío" de Sevilla.

"¡Qué poca vergüenza y qué falta de respeto!", ha exclamado el portavoz socialista, que ha afeado así a Moreno que quite "importancia" a este asunto, y ha considerado que es "una sinvergonzonería" que "casi apunta con el dedo a las mujeres de Amama, diciendo que no han presentado ningún dato" a la Junta sobre los fallos detectados, "que prácticamente mienten".

Francisco Cuenca ha señalado que esa "actitud" y ese "modo de actuar" es "habitual en el Partido Popular, donde el cabecilla fundamental es el señor Moreno Bonilla", según ha abundado antes de concluir que "llama la atención y, sobre todo ofende", oír al presidente del PP-A y de la Junta decir "que, como siempre, no sabe nada" tampoco de este asunto.