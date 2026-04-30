Aminer constituye su comisión financiera para impulsar una visión "estratégica" sobre finanzas e inversiones

La comisión financiera estará presidida por Patricia Ferrer, directora financiera de Atalaya Riotinto. - AMINER

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha constituido su comisión financiera para impulsar la visión estratégica sobre finanzas y atracción de inversiones del sector. Este nuevo espacio de coordinación sectorial, el octavo que establece la asociación, estará presidido por Patricia Ferrer, directora financiera de Atalaya Riotinto, y su vicepresidenta será Paz Curto, directora financiera de Sandfire Matsa.

En una nota de prensa, Aminer ha explicado que la comisión financiera, compuesta por una veintena de representantes de las principales empresas mineras, será un espacio de encuentro para los profesionales de los departamentos financieros de las empresas asociadas, que facilitará el intercambio de experiencias, el debate y la discusión sobre cuestiones ligadas a financiación, optimización de costes, inversión o desarrollo económico, entre otras.

Su objetivo es alinear la estrategia del sector en el contexto actual, poniendo encima de la mesa las líneas de trabajo comunes como la fiscalidad, el tratamiento contable o aquellas cuestiones técnicas especialmente complejas propias de la actividad minera.

En este contexto, la comisión financiera nace también con la vocación de alinear al sector con las prioridades europeas sobre materias primas críticas y financiación sostenible. La transición hacia una economía climáticamente neutra y digital sitúa a la minería metálica en una posición estratégica, lo que exige facilitar el acceso a instrumentos financieros que integren criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

En este sentido, la comisión trabajará para contribuir a la adaptación del sector a los nuevos marcos regulatorios y de inversión europeos, promoviendo una minería competitiva, responsable y alineada con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.

En su reunión constituyente se han establecido tres líneas de actuación iniciales: una primera línea de apoyo a los asociados mediante convenios y facilitación de acceso a financiación y recursos; una segunda de refuerzo del conocimiento técnico en áreas clave, mediante formación en materias como seguros, fiscalidad, riesgos financieros o relaciones institucionales; y una tercera línea de impulso a la inversión en el sector. Para ponerlas en marcha se crearán grupos de trabajo reducidos que permitan perfilar las prioridades y establecer una planificación de objetivos.

La comisión se constituye como un espacio abierto a todo el tejido industrial del sector minero, en el que conviven grandes compañías con estructuras financieras complejas y otras de menor dimensión, garantizando la inclusión de todos los perfiles. Su carácter será nacional, sirviendo como herramienta de conexión con distintos territorios más allá del ámbito andaluz al que Aminer se circunscribía inicialmente, y reforzando el posicionamiento de la asociación a nivel nacional y su relación con las autoridades.

La comisión de finanzas es la octava que se crea como órgano de trabajo dentro de Aminer. Viene a sumarse a las siete comisiones que existían previamente: Relaciones Laborales, Seguridad, Permisos, Innovación, Medio Ambiente, Exploración y Comunicación.