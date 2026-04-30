Maíllo apela a cambiar Andalucía "con el BOJA" frente a quienes solo buscan "lucirse en el Parlamento"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, interviene en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unidad (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apelado a "fortalecer los servicios públicos" frente a la gestión del actual gobierno andaluz.

"Somos una izquierda para transformar Andalucía, no para lucirme en el Parlamento para conducir en el Parlamento. Para tener el Boja, para hacer leyes que mejore la vida material y las condiciones materiales de la gente. Tenemos soluciones porque Andalucía tiene solución", ha afirmado Maíllo en un encuentro informativo incluido en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo celebrado en la sede de la Fundación Cajasol.

En este sentido, Maíllo ha destacado que la coalición formada por siete partidos, entre ellos Izquierda Unida y Podemos, es una candidatura "unitaria de la izquierda andaluz" y ha defendido "el arraigo territorial" de las fuerzas políticas en los municipios.

"Somos gente que peleamos, que luchamos, y que queremos transformar. La gran fortaleza de este proyecto político es la credibilidad de ser un voto confiable que merece la pena que se apoye para para tener fuerza y ser relevante en el parlamento", ha subrayado.

El candidato de la coalición ha mostrado su confianza en "dar la sorpresa" en los comicios del 17 de mayo, apelando a la movilización del electorado de izquierdas andaluz.

"Estamos muy acostumbrados a cambiar el guión de las cosas, gracias Andalucía se cambiaron las expectativas de un Partido Popular que en 2012 creía que iba a gobernar, y en 2018, Susana Díaz pensaba que iba a ser presidente y no lo fue. La unidad en torno a este proyecto va a garantizar el apoyo popular de la gente que quiere verdaderos cambios y que quiere que no nos tiemblen las piernas a la hora de hacer las cosas", ha remarcado.

"PASAR DE LA ANGUSTIA A LA TRANQUILIDAD"

Antonio Maíllo ha critica la gestión y "el uso del lenguaje" del actual presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, en relación a los servicios públicos de al comunidad.

"Le llama sensatez a 400 días de espera en dependencia, la dice sentido común a que los padres tengan que pagar cursos de formación profesional porque no ofrece la pública plazas, y llama moderación al colapso de la sanidad", ha aseverado.

Ante esta situación, Maíllo ha destacado sus propuestas en materia sanitaria que contempla la contratación de 8.000 profesionales en atención primaria y citas médicas entres las 8,00 y 20,00 horas. Asimismo, ha remarcado su intención de "cumplir" con la ley de dependencia y marcar en tres meses el máximo para el periodo de valoración.

"Hay que pasar de la angustia a la tranquilidad. Es una gran estafa horizontal, lo que está ocurriendo con el Partido Popular desde 2018 con Moreno al frente. Nosotros vamos a garantizar una sanidad 100% pública", ha espetado.

En materia de educación, Maíllo ha asegurado que "van a duplicar" las ofertas en los centros de educación secundaria y la oferta en los ciclos de la Formación Profesional ante la "privatización" del servicio.

El también coordinador federal de IU ha puesto el foco en la vivienda y ha asegurado que "van a atender la emergencia habitacional" con la aplicación de la ley estatal de vivienda "limitando el precio del alquiler en 333 municipios con zonas tensionadas".

"Estamos a lado del 99,7% de la población, en la lucha por la equidad y la igualdad y hacerlo con prudencia que es hacerlo con una aplicación práctica. La prudencia es tener la capacidad de que cuando se dé un salto no que se den dos atrás, es la capacidad de tener gobierno y un sentido común", ha remarcado.

"TENEMOS 6.600 MILLONES PARA SERVICIOS PÚBLICOS"

Maíllo ha defendido la futura capacidad económica para llevar a cabo las propuestas recogidas en el programa electoral de Por Andalucía. Para ello, el candidato de la coalición ha destacado la necesidad de aceptar la quita de la deuda con un cambio en el sistema de financiación, así como tasar fiscalmente a las rentas más altas.

"Tenemos 6.600 millones para movilizar en política de servicios públicos y en vivienda", ha afirmado con rotundidad Maíllo.

En esta línea, el coordinador de IU ha defendido un sistema de financiación autonómica que tenga un criterio de insuficiencia de los servicios públicos, así como de "corresponsabilidad fiscal" y basado en la igualdad.

"Una comunidad tiene que explicar porque devuelven dinero que será para líneas de trabajo. Esto es un crimen laboral, un crimen político. Los presupuestos son uno de los grandes agujeros negros de la gestión incompetente del Partido Popular, no exprimen los propios presupuestos que ellos que ellos aprueban", ha señalado.

Asimismo, ha vuelto a defender el acuerdo sobre financiación autonómica aprobado en 2018 por el Parlamento. Un texto, del que según Maíllo, el PP "eliminó" la corresponsabilidad fiscal.

"SE PUEDE HACER POLÍTICA DESDE LAS PERIFERIAS"

Maíllo ha asegurado que va a continuar en el Parlamento de Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo y lo ha calificado como "el mayor de los honores".

En este sentido ha defendido compaginar dicha labor con su puesto al frente de IU a nivel nacional. "Se puede hacer política desde las periferias que la voz de Andalucía tenga fuerza en Madrid y hacerla desde el Parlamento de Andalucía", ha subrayado.

Asimismo ha asegurado que es un hombre de "proyectos y compromisos temporales". "Yo soy una persona que concibo la política como un arte ligero. Una visión muy funcional. Estoy aquí porque mis compañeros han pensado que soy útil y puedo aportar aquí", ha señalado.



