Josele Aguilar (PSOE): "El 17 de mayo nos enfrentamos a un referéndum, sanidad pública o Moreno Bonilla"

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, junto a la portavoz del PSOE malagueño y candidata, Ana Villarejo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato socialista a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, ha asegurado que el próximo 17 de mayo "nos enfrentamos a un referéndum: sanidad pública o Moreno Bonilla", actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección.

Los socialistas malagueños arrancan la campaña electoral en la tarde de este jueves en el barrio de La Luz en un acto en el que participará la ministra portavoz, Elma Saiz; la portavoz del PSOE de Málaga y candidata, Ana Villarejo; el portavoz socialista en la capital y candidato, Daniel Pérez; y el propio Aguilar.

En rueda de prensa, junto al centro de salud de Puerta Blanca y acompañado por Villarejo, Aguilar ha afirmado que la sanidad pública y Juanma Moreno "son conceptos incompatibles". "Si los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, los malagueños y malagueñas, queremos tener una buena sanidad pública tenemos que quitarla de las manos de Moreno Bonilla el próximo 17 de mayo", ha dicho.

Según ha señalado, "estamos a las puertas de uno de los centros de salud donde el deterioro de la sanidad pública es más evidente". "Esa es la herencia que nos va a dejar Moreno Bonilla a partir del 17 de mayo: una sanidad pública completamente deteriorada", ha afirmado el candidato socialista.

Ha acusado al presidente andaluz de "socavar los pilares básicos del Estado del Bienestar" y ha asegurado que su gestión sanitaria "ha sido absolutamente lamentable y ha llevado al colapso del sistema sanitario en Andalucía". "Pero el 17 de mayo podemos revertir esta situación. Podemos acabar con los recortes, con las privatizaciones y con la negligencia en la gestión de la sanidad pública", ha dicho.

En este sentido, Aguilar ha advertido de que en las próximas elecciones autonómicas "nos jugamos la vida". "Que se lo digan a las mujeres afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama. El 17 de mayo nos jugamos mucho", ha subrayado.

El secretario general del PSOE de Málaga ha incidido en que buena parte de los asuntos que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía dependen de la Junta de Andalucía. "Nos jugamos la salud, la educación de nuestros hijos e hijas, los cuidados de nuestros mayores y de las personas dependientes, y también el futuro de los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda digna a un precio asequible", ha explicado.

"Todo eso nos lo jugamos el 17 de mayo, pero esencialmente nos jugamos la salud", ha insistido Aguilar, quien ha defendido que "se puede revertir la situación a la que Moreno ha llevado al sistema sanitario andaluz" y ha apostado por recuperar una sanidad pública "que vuelva a ser el orgullo de todos los andaluces y andaluzas".

Según ha criticado, "tenemos que acabar con tanta privatización y con el saqueo de miles de millones de euros de la sanidad pública para llevarlos a la sanidad privada con la excusa de reducir las listas de espera. Sin embargo, hoy Andalucía tiene las peores listas de espera de España".

