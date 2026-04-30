Gavira (Vox): "Salimos a las elecciones a ganarlas y a trasladar un mensaje de prioridad nacional"

Manuel Gavira en Sevilla ante los medios - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia a la Junta, Manuel Gavira, ha afirmado este jueves en Sevilla que desde su partido afrontan las elecciones autonómicas del 17 de mayo con la intención de "ganarlas y trasladar un mensaje de prioridad nacional, de sentido común y de cambio de rumbo en las políticas que hay en Andalucía".

"No queremos tener un gobierno en la próxima legislatura en nuestra tierra que mire los problemas de perfil", según ha trasladado Gavira a los medios de comunicación en Sevilla, a unas horas de que comience la campaña electoral.

"El 17 de mayo los andaluces lo que nos jugamos no es quién es más simpático o quién cae mejor, nos jugamos un gobierno que ponga primero la prioridad nacional" ha afirmado Gavira.

En relación a la "inmigración masiva", el candidato de Vox ha apuntado que "las políticas de puertas abiertas que promueven el Partido Socialista y el Partido Popular no salen gratis, y las consecuencias las pagamos los andaluces".

"Esta semana un asesinato con arma blanca en Lepe (Huelva); en Sevilla, hace unas pocas horas, un senegalés detenido cuando pensaba atracar una oficina de correos, y, en Almería, un inmigrante ilegal marroquí, cuchillo en mano, atemorizando a los almerienses", han remarcado Gavira.

A su juicio, "no son casos aislados, son consecuencias de la política de puertas abiertas. Y quienes están a favor de esta políticas, viven en urbanizaciones con los muros muy altos".

Del mismo modo, ha explicado que para su partido, "todo el que cometa delitos tiene que ser deportado y el que entra ilegalmente repatriado".

