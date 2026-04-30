Moreno pide a Montero explicaciones por la "paralización" de las obras del puente del Centenario y supuestas "mordidas"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este jueves en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la junta y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, explicaciones por la "paralización" de las obras del puente del Centenario de Sevilla y sobre las supuestas "mordidas" que "algunos miembros del Gobierno" intentaron llevarse.

Durante una intervención en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a unas horas de que arranque la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Moreno ha mostrado su preocupación por la paralización de las obras de un "puente que es absolutamente clave, estratégico, y esencial para la conectividad y la movilidad de toda la ciudad", especialmente desde el Aljarafe hasta la capital.

"Ayer, después de varios años de supuesta obra, nos dicen que esa obra se paraliza sin estar terminada, y que no sé si está garantizada la seguridad del puente. Nos gustaría que hubiera algún informe porque nos cuentan que hay algunos de los tensores que no se han completado y por tanto no están terminados", ha señalado.

Ha manifestado que "esta paralización supone un fiasco", apuntando que el coste inicial de las obras se ha "multiplicado y encarecido", de manera que "nos va a costar mucho más dinero al conjunto de los contribuyentes", mientras que "va a terminarse mucho más tarde de lo que estaba previsto".

Moreno ha añadido que es "sonrojante" lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación: "Que la trama de Koldo, Ábalos y compañía, y no vemos quiénes más, también han querido participar en mordidas con esta gran infraestructura".

"Es sonrojante que los ciudadanos de Sevilla, que todos los días nos comemos un gran atasco en ese puente, sepamos que esa infraestructura no está en funcionamiento y su ampliación no está en funcionamiento porque hubo, supuestamente, algunos miembros del Gobierno que intentaron llevarse comisiones de este puente", ha agregado.

"Es algo que los sevillanos tienen que saber y que tienen que valorar y alguna debería de dar alguna explicación al respecto", ha indicado en alusión a Montero.

