Aminer destaca "el buen hacer del sector minero" de Andalucía tras el temporal

Imagen de archivo. - AMINER

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica, Aminer, ha destacado el "buen hacer del sector minero andaluz" durante los episodios de intensas lluvias y temporales registrados en los últimos días en la comunidad autónoma.

Según ha señalado la asociación en una nota de prensa, las empresas asociadas "han demostrado el correcto funcionamiento de sus instalaciones y la plena eficacia de los sistemas de prevención y control en episodios meteorológicos de esta magnitud".

Así, el presidente de Aminer, Enrique Delgado, ha señalado que "las empresas mineras han demostrado, una vez más, la solidez e integridad de unas instalaciones diseñadas y operadas bajo estrictos estándares técnicos, sometidas a supervisión administrativa continua y alineadas con la normativa vigente más exigente. El comportamiento observado durante este episodio meteorológico confirma el diseño adecuado de las instalaciones y la eficacia de los sistemas de prevención y control implantados".

Desde el inicio de las borrascas, las compañías activaron sus protocolos habituales de prevención, vigilancia y control, operativos a pleno rendimiento.

Estos protocolos han incluido un seguimiento continuo de la situación meteorológica y operacional, con el objetivo de anticipar cualquier eventualidad y garantizar la máxima protección de los trabajadores, las instalaciones y el entorno.

Asimismo, las empresas del sector han mantenido una comunicación permanente y fluida con todas las autoridades competentes movilizadas ante la situación meteorológica, incluyendo la Consejería de Industria, Energía y Minas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A todos ellos "se les ha trasladado en tiempo real la información necesaria para asegurar una coordinación eficaz".

Ante esto, Aminer ha subrayado que la respuesta del sector ante episodios meteorológicos excepcionales refleja el alto nivel de profesionalidad, responsabilidad y anticipación de las empresas mineras que operan en Andalucía, así como su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la transparencia.

Una vez superada la fase más crítica del temporal, y conforme a lo manifestado públicamente por los responsables de la Junta de Andalucía, no se ha registrado ninguna incidencia en las instalaciones mineras, cuyo funcionamiento se ha mantenido dentro de los parámetros técnicos previstos en sus planes de diseño y seguridad.

Además, Aminer ha asegurado que desde el inicio de las borrascas, las compañías reforzaron sus protocolos habituales de prevención, vigilancia y seguimiento, que monitorizan las variables hidrológicas y operativas.

Estos procedimientos, que prevén situaciones de lluvias extraordinarias, permitieron anticipar escenarios y garantizar la seguridad de las infraestructuras, las personas, y el entorno.

Las instalaciones de gestión de estériles mineros están sujetas a planes de emergencia y gestión de riesgos aprobados por la Administración competente, así como a inspecciones y controles periódicos, lo que asegura un marco de supervisión técnica constante.

Aminer ha considerado que la activación preventiva de mecanismos de seguimiento y refuerzo por parte de las administraciones demuestra el correcto funcionamiento del sistema de protección civil y la prioridad compartida de garantizar la máxima seguridad ante fenómenos meteorológicos excepcionales.

En este contexto, el presidente de Aminer ha subrayado que "es comprensible que ante episodios climáticos de esta magnitud surjan inquietudes en la sociedad. Por ello, en situaciones de emergencia resulta especialmente importante que el debate público se apoye en información técnica contrastada y en las comunicaciones oficiales de las autoridades competentes".

Aminer ha considerado igualmente que, en contextos de emergencia, es especialmente importante extremar la precisión en las comunicaciones públicas relativas a infraestructuras industriales reguladas, evitando formulaciones que puedan generar interpretaciones alarmistas o asociar de forma genérica a un sector con escenarios de riesgo no constatados.

La gestión del riesgo requiere proporcionalidad, rigor técnico y claridad informativa para no trasladar a la ciudadanía percepciones que no se corresponden con la evaluación real de la situación.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad, la transparencia y la mejora continua, pilares sobre los que se sustenta la minería metálica moderna en Andalucía.