Aminer suma como nuevo socio a Protón Ingenieros, dedicada al diseño de plantas de tratamiento mineral

Protón Ingenieros es una ingeniería con 20 años de experiencia en proyecto mineros dedicada al diseño de plantas de tratamiento mineral y sus infraestructuras auxiliares. - AMINER

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha incorporado como nuevo socio a Protón Ingenieros, ingeniería con 20 años de experiencia en proyecto mineros dedicada al diseño de plantas de tratamiento mineral y sus infraestructuras auxiliares. La empresa, surgida de la experiencia en plantas industriales y de Oil & Gas, cuenta con un equipo multidisciplinar especializado en proyectos mineros desde 2006.

Su origen en el project management, el montaje, el diseño y cálculo y el control de calidad le permite combinar rigor técnico con soluciones prácticas en entornos industriales complejos, ha destacado Aminer en una nota de prensa. En el ámbito de la minería, Protón Ingenieros ofrece servicios de diseño de plantas de tratamiento mineral y sus infraestructuras auxiliares, así como reformas y ampliaciones, tanto en ingeniería conceptual para estudios de viabilidad como en ingeniería básica y de detalle para construcción.

La empresa emplea tecnologías como el escáner láser y el diseño integral y colaborativo (BIM) aplicadas específicamente al entorno minero, como herramientas ágiles y prácticas, orientadas a la eficiencia y la precisión. Con un enfoque consistente en hacer partícipe al cliente durante el proceso de diseño, creando soluciones a medida, Protón Ingenieros busca aportar solidez a los proyectos desde los primeros bocetos hasta su presentación ante administraciones, inversores y la sociedad. Para Aminer, la alianza con Protón Ingenieros supone la "oportunidad de sumar una ingeniería con trayectoria en proyectos mineros y en el diseño de plantas de tratamiento, un ámbito clave para acompañar el desarrollo de nuevos proyectos del sector".