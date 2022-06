Amparo Rubiales ve "gravísima" la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto por ser una "tragedia" para las mujeres

CARMONA (SEVILLA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha tachado este miércoles de "garívisima" la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto, al considerar que "va a volver a ser una tragedia para las mujeres" y que van a pagar "las pobres, las negras, las demás desasistidas y las que vivan en estados republicanos".

En unas declaraciones a Europa Press en los cursos de verano de la UPO en Carmona, la exconsejera de la Junta de Andalucía ha apuntado que "lo ocurrido es gravísimo porque es un retroceso" al tratarse de "un derecho fundamental" para ellas. Además, ha añadido que es "un retroceso de cincuenta años sin ninguna necesidad ", hecho por "un tribunal judicial conservador con mayoría masculina".

"Este tipo de leyes, las que van buscando la igualdad y que afectan fundamentalmente a las mujeres como es la ley del aborto, la de la eutanasia, la ley de dependencia o la del matrimonio igualitario, no son más que un reconocimiento de los derechos humanos", ha apostillado Rubiales a colación del aborto, que además ha incidido en que "son normas que no son obligatorias, normas que reconocen derechos para que los ejerzan quienes quieran". "No obligan a nadie a ejercerlos, solo facilita a quien sí los quiera en caso de que sea necesario", ha asegurado.

La líder socialista ha hablado del "efecto de influencia que esta ideología 'trumpista' puede tener en el mundo" para asegurar que "puede ser muy peligrosa", así como para poner en valor lo presente en España en materia de derechos para las mujeres.

Asimismo, ha resaltado la "contradicción increíble con el Partido Popular", al que Rubiales acusa de querer "volver a la Ley de Supuestos de 1985" y, por tanto, derogar la Ley de Plazos de 2010.

SOBRE LA LEY TRANS

Al hilo de la actualidad y de la reciente aprobación de la nueva ley trans, Rubiales, que fue invitada al curso de 'Transversalidad de género en las políticas públicas locales', ha remarcado que "no son las primeras" que entran en vigor ya que "en Andalucía se hicieron las primeras hace nueve años, así como una ley estatal en 2017, por lo que no es la primera vez que se regula".

En este sentido, la dirigente del PSOE sevillano ha matizado que "se ha hecho una ley nueva para quitar los errores de las anteriores", haciendo hincapié en la necesidad de suprimir "el tema de la hormonación".

"Las personas trans creen que la hormonación es mala y después de un proceso de análisis con expertos y con estudiosos que han informado sobre el tema, se va a regular con plazos, normas y momentos distintos que reconocen un derecho humano, que es el derecho a ser una persona que se siente diferente. Nadie nace en un cuerpo diferente", ha afirmado la exconsejera.

Respecto a la no exigencia de ser mayor de edad para hacer un cambio de sexo, Rubiales ha respondido que "en el anteproyecto de ley no está reconocido lo de los ochos años", en relación con la autorización de un juez a un persona de ocho años de edad a cambiar su sexo.

"El juez dice que tiene la madurez para hacerlo. Si son los jueces los que lo deciden no se puede discutir, sin pensar en la ley actual ni en la que va a entrar", ha dicho la invitada al seminario, que además ha mencionado el caso de Carla Antonelli, con quien ha estado en Sevilla en estos días y sobre la que ha comentado "que ella se siente diferente desde que tiene cuatro o cinco años".

De otra parte, ha espetado sobre el "por qué se va a rasgar nadie las vestiduras", asegurando que "se han puesto unas normas de acuerdo con la opinión de muchísimos expertos sobre a partir de qué momento puede una persona decidir". "Hay que regular cuántas veces se puede hacer eso y cuántas veces se puede cambiar, eso sí. Lo importante es que se ha quitado la hormonación, que eso era irreversible", ha concluido.