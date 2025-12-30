Amplio despliegue de Canal Sur para dar las campanadas desde Sierra Nevada

Uvas en Sierra Nevada - RTVA

MONACHIL (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

Un amplio despliegue humano y técnico hará posible que Canal Sur Radio y Televisión emita en directo las campanadas desde la estación de esquí de Sierra Nevada, en término municipal de Monachil, en el área metropolitana de Granada. Desde las 23,20 horas de este miércoles a las 00,15 horas de este jueves, Andalucía y los andaluces despiden el 2025 y dan la bienvenida a 2026 desde el recinto invernal granadino.

Serán las "uvas más blancas", que llegarán a los andaluces de la mano de Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa, según ha detallado la RTVA en una nota de prensa este martes. Antes del momento álgido de la noche, Canal Sur Televisión ofrecerá un programa especial que dará comienzo a las 23,20 horas, en el que se conectará con cinco puntos geográficos de Andalucía desde donde se contará cómo se viven los momentos previos a la entrada del Año Nuevo.

El dispositivo técnico en Pradollano, en los accesos a la estación de esquí, lo componen dos grúas, una Scorpio de 14 metros de altura y otra cabeza caliente; un dispositivo de seis cámaras; y un dron en directo que ofrecerá imágenes espectaculares de las pistas de esquí que se iluminarán exprofeso para la retransmisión.

El dispositivo humano, por su parte, estará compuesto por 30 personas desplazadas a la estación de esquí de Sierra Nevada, que estarán bajo la producción de José Gil-Bermejo y Rocío Cano; la realización de Eugenio Robles; y la dirección de Enrique Romero y Cristina Gabella que, además, coordina ambos espacios, el de las campanadas y el de las desconexiones previas.

Las campanadas se verán a través del reloj del Ayuntamiento de Granada y Canal Sur Radio y Televisión cuenta, para la ocasión, con la colaboración de empresarios de Sierra Nevada y de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Andalucía.