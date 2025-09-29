Amplio dispositivo policial para velar en Jaén por la seguridad para la procesión Magna del 4 de octubre

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La procesión del Rosario Magno, organizada por la Diócesis de Jaén con motivo del Jubileo de 2025, que tendrá lugar en la ciudad de Jaén el próximo 4 de octubre, contará con un "amplio dispositivo" de seguridad conformado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con la Policía Local.

Así se ha puesto de manifiesto en la Junta Local de Seguridad, celebrada este lunes y que ha estado presidida por el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el propio subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

Millán ha puesto el acento en que se trata de una cita que va a suponer todo un reto "logístico y organizativo para el que el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial que involucra prácticamente a todas las áreas municipales.

Millán ha indicado que en la reunión se ha informado de todas las medidas importantes, que se van a llevar a cabo en la ciudad para garantizar la movilidad en lo que tiene que ver con transporte y aparcamiento, para que el evento sirva a Jaén para que se ponga en valor

El subdelegado ha explicado que se ha diseñado "un dispositivo de seguridad al máximo detalle de coordinación para asegurar la seguridad durante las procesiones" ya que serán 20 imágenes las que procesionarán por las calles de Jaén.

Serán diferentes puntos en la capital donde haya una mayor concentración de personas según los horarios y por ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "van a trabajar en total colaboración con la Policía Local".

Fernández ha hecho un llamamiento a la colaboración de todos los asistentes para la celebración de este día, en el que se verá alterado el devenir de la ciudad y del resto de vecinos y vecinas de Jaén.

"Se trata de una oportunidad para la capital y hay que participar de él con sentido, responsabilidad y siendo conscientes del enorme trabajo que hay detrás para que todo transcurra con la máxima normalidad y seguridad, que es nuestra máxima prioridad", ha subrayado el subdelegado.

Con respecto al dispositivo desplegado por Policía Nacional, éste se activará el viernes y se prolongará hasta el domingo, con un plan de acción intensificado durante el sábado. El subdelegado del Gobierno ha subrayado el "esfuerzo" de efectivos, con cerca de 300 agentes de distintas unidades en la áreas de mayor afluencia de público con el objetivo de garantizar la seguridad.

De esta manera, habrá patrullas activas de manera continua para atender cualquier incidente de seguridad pública, con la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), además de la Unidad de Guías Caninas y el Servicio de Medios Áreos con la activación de los drones.

En cuanto a la Unidad de Policía Adscrita, los efectivos se integrarán en el dispositivo establecido por la Policía Nacional. Los agentes tienen competencias sobre la venta y el consumo de alcohol en menores de edad, así como sobre la intervención inmediata en el caso de detectar a menores en situación de desamparo o desprotección.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno ha informado que la Guardia Civil ha preparado un operativo especial para controlar los accesos principales a la ciudad donde van a participar las unidades territoriales de Seguridad Ciudadana y del Subsector de Tráfico, que "estarán presentes para disuadir, realizando controles en puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad, además de estar en alerta en caso de que se produjera algún incidente", ha añadido. Además, se incrementará la vigilancia en las zonas residenciales cercanas a Jaén, bajo la jurisdicción de la Comandancia.

A ello se le suman los 120 agentes con los que cuenta la Policía Local y que estarán desplegados por los diferentes barrios de la ciudad con cometidos especialmente referidos a la seguridad ciudadana y al control de tráfico. Todo el dispositivo estará controlado y supervisado desde el punto de control ubicado en la Jefatura de Policía Local.

Además, más de 50 voluntarios de Protección Civil reforzarán este dispositivo de seguridad y de apoyo a la coordinación de la circulación por la ciudad. Por su parte, el cuerpo de Bomberos contará con dos dotaciones ubicadas en Puerta Barrera y en la Plaza de San Francisco, dotadas cada una de ellas de una bomba urbana ligera y un total de ocho efectivos disponibles.

APARCAMIENTOS y MOVILIDAD

El Ayuntamiento, en colaboración con diferentes entidades y empresas, ha habilitado y facilitado el acceso a plazas especiales de estacionamiento en diferentes zonas que van desde las que se habilitan habitualmente en feria en el Recinto Ferial hasta las zonas como el Aparcamiento Disuasorio del Tranvía.

Además, se podrán utilizar el aparcamiento del Campus Universitario de la Universidad de Jaén, el aparcamiento del campo de fútbol de la Victoria, el aparcamiento del Ifeja, el aparcamiento del Polígono Nuevo Jaén, o el aparcamiento del Centro Comercial La Loma. Todos estos aparcamientos contarán con buses lanzadera que los conectarán con el centro de la ciudad.

En el caso de los aparcamientos de uso rotario hay que tener en cuenta que el parking de San Francisco permanecerá cerrado debido a su ubicación e imposibilidad de acceso. La Victoria, Avenida y Alameda también se verán afectados por cortes parciales, sin que llegue a producirse el cierre completo de su acceso.

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, que también ha participado en la reunión, ha señalado que desde el área de Fomento se ha establecido un plan especial que incluye el aumento de los servicios que se prestan a fin de "ofertar un mayor número de plazas para que los jiennenses de distintos municipios del área metropolitana puedan desplazarse hasta la capital utilizando el transporte público".

Así, se van a reforzar hasta con 135 servicios de los 15 municipios incluidos en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, lo que supone 20 autobuses más que un sábado ordinario. Además, se ha acordado el establecimiento de puntos provisionales para el estacionamiento de autobuses durante el día 4.

Desde el ámbito de la salud, la Junta ha articulado un dispositivo especial para "dar respuesta a las posibles necesidades asistenciales que puedan acontecer durante el desarrollo del Rosario Magno", ha explicado Estrella. Así, se verá reforzada la sala de coordinación del 061, además del refuerzo en las puertas de Urgencias del Hospital Universitario de Jaén y en las Urgencias del Distrito Sanitario de Jaén, donde pasarán de dos a tres equipos.

Asimismo, la sala de Emergencias 112 en Jaén incrementará el número de operadores de cara a la celebración del Rosario Magno al objeto de estar preparados de cara ante cualquier contingencia derivada del evento.

Por otro lado, a partir de este lunes, los recursos de limpieza en la ciudad de Jaén se centrarán en las zonas del recorrido. El sábado, 4 de octubre, por la noche se retrasará el inicio del servicio 30 minutos con el fin de no interferir, en exceso, con la recogida y retorno de los tronos.