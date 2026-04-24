Andalucía acumula 595,5 milímetros y una temperatura media de 12,5 grados del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado que en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 han caído 595,5 milímetros, "lo que supone el 144% de lo normal a esa fecha".

Según ha precisado Del Pino a Europa Press, "lo normal a esa fecha sería 413,7 milímetros" , por tanto, han caído 181,8 milímetros más de lo normal (44%) y ha subrayado que "este periodo se puede considerar como muy húmedo". Además, Andalucía ha registrado una temperatura media de 12,5 grados en este periodo.

De este modo, el delegado ha situado este periodo parcial del año hidrológico en una posición "destacada" dentro del histórico de precipitaciones al afirmar que "en el ranking, desde 1951, ocupa el decimotercer lugar".

Asimismo, Del Pino ha afirmado que el periodo más lluvioso registrado en Andalucía fue el año 2009-2010 en el que cayeron 847,9 milímetros ( más del doble de lo normal), cifra que "supuso un 205%".

A nivel provincial, Cádiz ha sido la provincia en la que más ha llovido donde han caído 921,8 milímetros. En el extremo opuesto, se sitúa la provincia de Almería "donde menos ha llovido de Andalucía en este periodo con 218,5 milímetros". Así, en Cádiz ha caído un 158% y en Almería un 107%, "lo que significa que en Almería también ha caído lo que tenía que caer", ha apuntado.

En cuanto a las temperaturas, el delegado de la Aemet ha informado de que "la temperatura media de este periodo ha sido 12,5 grados, lo que representa una anomalía positiva respecto a su media de más 0,8 grados".

Por último, Del Pino ha calificado el comportamiento térmico del periodo como "muy cálido" siendo en el ranking histórico "el noveno más cálido", mientras que ha subrayado que "el más cálido de todos fue el año agrícola parcial 2022-2023".