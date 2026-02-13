Andalucía alcanza los 390.385 afiliados extranjeros en enero, un 9,14% más que en 2025

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador del sector de la construcción. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha registrado 390.385 afiliados extranjeros en enero en Andalucía, un 0,11% más que en el mes de diciembre (418 personas más) y un 9,14% más que los registrados hace un año en la comunidad andaluza, es decir, 32.705 cotizantes más que en enero de 2025, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así lo ha reflejado el Gobierno de España en una nota, donde ha precisado que en todo el país, la cifra alcanza 3.038.158 afiliados extranjeros en la serie original, tras sumar 195.129 afiliados en los últimos doce meses y alrededor de 800.000, respecto a enero de 2022, con la reforma laboral ya vigente. En términos intermensuales, la Seguridad Social registra 47.319 ocupados menos, en línea con la tendencia de los meses de enero.

En el conjunto del sistema, los trabajadores foráneos representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que hace un año. Si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario, en el último mes, el número de personas ocupadas procedentes de otros países aumentó en 23.309, hasta situarse en 3.158.890 afiliados.

"El año 2026 comienza con más de tres millones de afiliados a la Seguridad Social nacidos en otros países. Son personas que trabajan, emprenden, cotizan y contribuyen a sostener sectores clave de nuestra economía. Solo en el último año, son casi 200.000 afiliaciones más, reflejo de una realidad que forma parte del presente y del futuro de nuestro país", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS, EL COLECTIVO QUE MÁS CRECE

Del total de afiliados extranjeros, 3.038.158, cerca de 1,7 millones son hombres, mientras que el número de mujeres se sitúa en casi 1,3 millones. La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países representa el 42,6% del total de trabajadores foráneos. Alrededor del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Entre las distintas nacionalidades, los trabajadores procedentes de Venezuela son el colectivo que más crece en el último año, 34.651 afiliados más que el año anterior (+19,7%). Les siguen las personas procedentes de Colombia, con 28.890 afiliados más (+13,3%) y Marruecos, con un aumento de 26.396 trabajadores (+7,7%). Por otra parte, Marruecos es el país del que procede el mayor colectivo de afiliados a la Seguridad Social, con 369.584 cotizantes, seguido de Rumanía (331.107), Colombia (245.960), Venezuela (210.984), Italia (201.477), China (126.907), Perú (99.459) y Ucrania (77.770).

RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En Hostelería representan el 28,9% de los afiliados; en Agricultura, el 26,4%; en Construcción suponen el 23,5%; en Transporte, el 17,6%; y en Actividades Administrativas, el 17,4%.

Junto a estos sectores, continúa aumentando la presencia de trabajadores extranjeros en sectores de mayor cualificación como Telecomunicaciones y Programación Informática (13,7%); Actividades Científicas y Técnicas (10,4%) y Actividades Financieras (5,6%).

Por otro lado, en cuanto al emprendimiento en sectores de alta cualificación, el Gobierno ha subrayado que el crecimiento de la afiliación extranjera es especialmente significativo en el trabajo por cuenta propia, que en enero se sitúa en 496.330 trabajadores, un 6,2% más que en 2025. Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde son el 30,8% del total de afiliados. Hostelería (25%), Actividades Inmobiliarias (19%), Actividades Administrativas y Construcción (ambas con 17,6%), son las actividades que reflejan mayor presencia de trabajadores por cuenta propia.