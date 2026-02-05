Andalucía cerró 2025 con la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, del 34,7%, nueve puntos más que la media

Archivo - Personas caminado por calle Larios en Málaga capital. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

Un 25,7% de la población española continúa en riesgo de pobreza en España, con los menores de 16 años como los más afectados, con un 33,9% en esta situación, según los resultados definitivos de la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025', publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan que Andalucía fue la comunidad autónoma que registró una mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, con un 34,7%.

Por detrás de Andalucía se situaron Castilla-La Mancha (34,0%) y Región de Murcia (32,5%), mientras que, en el lado contrario, País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

También Andalucía se situó como la comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza, con un 27,7%, seguida de la Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%). Mientras, País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Comunidad Foral de Navarra (12,3%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla-La Mancha (12,7%), Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2025. Por su parte, las que presentaron los menores porcentajes fueron País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%).

A nivel nacional, aunque España registró en 2025 la menor tasa Arope --porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social-- desde que se comenzó a recopilar la serie histórica en 2014, al situarse en el 25,7% de la población residente, la cifra apenas varía en el último año, con una reducción del 0,1% respecto al 25,8% de 2024.

Dos de sus tres componentes mejoraron el año pasado: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El tercer componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no experimentó variación.

En concreto, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2025, la tasa más baja desde 2008, mientras que el porcentaje de población con carencia material y social severa fue del 8,1%, dos décimas menos que en 2024 y la menor tasa desde 2022.

VALORACIÓN DE UGT

En un comunicado, UGT Andalucía ha valorado los datos de esta estadística, y ha explicado que la renta media de los hogares andaluces se sitúa en 33.078 euros, tras incrementarse en 2.063 euros respecto al ejercicio anterior, si bien la cifra continúa 5.916 euros por debajo de la media estatal, una distancia que, para el sindicato, "evidencia la debilidad estructural de los ingresos" en la región "pese a la mejora nominal".

UGT Andalucía ha considerado que esta evolución, "por sí sola, no compensa el encarecimiento del coste de la vida ni corrige desigualdades persistentes", y al respecto ha subrayado que las tasas de pobreza y exclusión social "siguen en niveles preocupantes", de forma que aunque la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía "baja al 27,17% --1,5 puntos menos--, se mantiene muy por encima del dato estatal (19,5%)", y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social "alcanza el 34,7%, pese a reducirse 2,8 puntos, lo que implica que más de un tercio de la población sigue en riesgo de exclusión".

Además, desde el sindicato han indicado que los datos reflejan que el 46,1% de los hogares andaluces no puede afrontar gastos imprevistos, y el 42,9% no puede permitirse una semana de vacaciones al año.

Además, el 18,1% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, más de un 7% no puede permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días, y un 2,3% ha sufrido retrasos en el pago de gastos vinculados a la vivienda principal, como el alquiler o la hipoteca.

Para el sindicato, estos datos muestran que "hay demasiadas familias atrapadas en una economía de subsistencia, donde cualquier imprevisto o subida de precios agrava la precariedad y deteriora la calidad de vida".

La situación, según abundan desde UGT, se refleja "con especial crudeza en el indicador de dificultad para llegar a fin de mes", de forma que, en Andalucía, "el 53,5% de los hogares declara tener dificultades para llegar a final de mes, frente al 44,2% a nivel estatal", y "lo más alarmante", para el sindicato, es que "el 10,8% afirma tener muchas dificultades, frente al 8,7% del conjunto del país".

RECLAMACIONES DEL SINDICATO

Además, "mientras a nivel nacional la tendencia mejora, en Andalucía el porcentaje de hogares con muchas dificultades aumenta ligeramente respecto al año anterior", según han indicado también desde UGT, que considera que "este contraste demuestra un empeoramiento relativo de la situación en nuestra comunidad y confirma que el crecimiento económico no está reduciendo de manera eficaz la fragilidad social".

UGT Andalucía advierte de que "no basta con que suba la renta media si el reparto no es más justo y si las rentas más bajas siguen quedándose atrás", y, ante este escenario, el sindicato reclama "medidas concretas para que las familias trabajadoras puedan vivir con dignidad", como "aumentos salariales reales, especialmente en los salarios más bajos, para recuperar poder adquisitivo", y un "refuerzo de la negociación colectiva, evitando fórmulas que precaricen y consoliden desigualdad".

También, "políticas redistributivas y una protección social más fuerte, para reducir el riesgo de pobreza y exclusión"; medidas "públicas que garanticen condiciones de vida dignas, especialmente en vivienda, suministros básicos y atención a los hogares más vulnerables", y "reforzar salarios y protección social para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar real", concluye UGT Andalucía.