Andalucía cierra el fin de semana con cuatro fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga, durante las primeras horas de la operación especial de tráfico "15 de agosto", en la imagen la Autovía del Mediterráneo. Málaga a 14 de agosto del 2020. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este último fin de semana con un total de cuatro fallecidos por accidente de tráfico en las carreteras interurbanas de la región, según ha registrado el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre las 15,00 horas del pasado viernes 12 de septiembre y las 20,00 horas de este domingo día 14.

Durante este periodo marcado, se han registrado un total de cuatro accidentes mortales en las carreteras andaluzas, todos ellos registrados en la jornada de este domingo.

El primero de ellos ha sido sobre las 03,50 horas de la madrugada de este domingo en el término municipal de Moguer (Huelva), donde un turismo se ha salido de la calzada "con vuelco por derecha" en le kilómetro 4,8 de la carretera A-494.

A las 3,50 horas, el teléfono 112 ha atendido una llamada de auxilio que alertaba de la salida de vía de un turismo en la que indicaban que al menos había una persona atrapada. Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico.

Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima mortal, que ha tenido que ser rescatada por los bomberos del interior del vehículo siniestrado. Los sanitarios han atendido también a otros dos jóvenes de 22 y 25 años y a otra persona de la que no han trascendido más datos. Han sido evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez.

El segundo siniestro mortal de la jornada ha tenido lugar en la localidad gaditana de Puerto Real sobre las 06,50 de la madrugada de este domingo, concretamente en el kilómetro 662 de la carretera A-4. Ha consistido en el atropello a un peatón "aislado o en grupo". Asimismo, en el municipio de Periana, concretamente en el km 23 de la vía A-356, donde una persona ha perdido la vida tras la colisión de una motocicleta y un turimo en marcha "con choque por alcance". El accidente ha sido registrado alrededor de las 11,45 horas de este domingo.

Por último, el cuarto accidente registrado en las carreteras interurbanas andaluzas ha sido en el km 78 de la vía A-44, a su paso por el término municipal de Iznalloz (Granada). El siniestro se ha saldado con un fallecido y una mujer herida, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 ha atendido sobre las 13,04 horas la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de la salida de vía de un turismo que ha impactado contra unas rocas y ha quedado volcado. Según indicaban los alertantes, en el interior del vehículo había dos personas atrapadas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero y equipo médico, de los Bomberos de Iznalloz, de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal de mantenimiento de la vía.

Los Bomberos han rescatado del interior del vehículo siniestrado a la copiloto y al piloto, este último fallecido. Por su parte, la DGT ha informado de que el carril derecho de la vía continúa cerrado, lo que está provocando retenciones desde el kilómetro 84,5 al 80, en sentido decreciente.