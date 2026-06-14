Archivo - Imagen de archivo de la A-92. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 12 de junio, y las 20,00 horas de este domingo, día 14 de junio, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

El primero de los accidentes de este fin de semana ha tenido lugar este sábado en el kilómetro 17 de la carretera A-457 a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río sobre las 11,05 horas de la mañana, que se ha saldado con un fallecido y dos heridos graves. Este siniestro vial ha consistido en la colisión de dos turismos en marcha "con choque frontal".

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a esta agencia, las dos personas heridas de gravedad --un hombre de 53 años y una mujer de 52-- han sido trasladadas al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Asimismo, el 112 ha confirmado que ha habido varias personas atrapadas en los vehículos implicados en el siniestro y que los bomberos han excarcelado a tres personas. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varios efectivos de emergencia (Bomberos, la Guardia Civil de Tráfico, el 061 y personal de mantenimiento de la vía).

Por otro lado, el segundo accidente mortal ha ocurrido también este sábado sobre las 15,04 horas en el km 0,7 de la vía A-451, a su paso por la localidad de Osuna (Sevilla). En este siniestro, una persona ha perdido la vida y otras cuatro han resultado heridas leves tras producirse una colision entre dos vehiculos en marcha "con choque frontal".

El 112 ha informado que tras producirse este siniestro vial, una persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos y que tuvo que ser excarcelada por los efectivos desplazados, entre ellos, los bomberos, sanitarios del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

Así, la sala coordinadora ha precisado que otras cuatro personas --un hombre de 46 años, una mujer de 40 y dos menores de 11 y 13 años-- tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Universitario de la Merced en Osuna para recibir asistencia sanitaria.