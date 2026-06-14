Un muerto y cuatro heridos tras la colisión entre dos turismo en la A-451 en Osuna (Sevilla)

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OSUNA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y otras cuatro, entre ellas dos menores, han sido trasladados al hospital este pasado sábado, 13 de junio, tras producirse una fuerte colisión entre dos turismos en la carretera A-451, a su paso por el municipio sevillano de Osuna.

Según han confirmado fuentes oficiales de la Guardia Civil a Europa Press, el accidente de tráfico tuvo lugar en el kilómetro 0,7 de la A-451 sobre las 15,00 horas de la tarde y consistió en una colisión frontal de dos turismos, donde una persona ha perdido la vida.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado a esta agencia que tras producirse este siniestro vial, una persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos y que tuvo que ser excarcelada por los efectivos desplazados, entre ellos, los bomberos, sanitarios del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

Así, el 112 ha precisado que otras cuatro personas --un hombre de 46 años, una mujer de 40 y dos menores de 11 y 13 años-- tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Universitario de la Merced en Osuna para recibir asistencia sanitaria.