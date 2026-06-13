Un fallecido y dos heridos de gravedad en un accidente en la A-457 en Lora del Río (Sevilla). - EMERGENCIAS 112

SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico ocurrido este sábado a las 11,05 horas en la carretera A-457, kilómetro 17, en el término municipal de Lora del Río (Sevilla), se ha saldado con un fallecido --del que no han trascendido más datos-- y dos personas heridas de gravedad --un hombre de 53 años y una mujer de 52-- que han sido trasladadas al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

En declaraciones a Europa Press, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que ha habido varias personas atrapadas en los vehículos implicados en el siniestro y que los bomberos han excarcelado a tres personas.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varios efectivos de emergencia (Bomberos, la Guardia Civil de Tráfico, el 061 y personal de mantenimiento de la vía).