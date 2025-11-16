Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico de coches en la autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada autovía de Andalucía a la altura de la localidad del municipio de Getafe, a 11 de junio de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía no han registrado a lo largo de este fin de semana de octubre ningún fallecido en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press, que analiza el lapso de tiempo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, día 14, y las 20,00 horas de este domingo, día 16.

De esta forma, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

En cambio, el fin de semana pasado el balance solo registro un único siniestro mortal que se produjo el pasado viernes, 9 de noviembre, a las 23,50 horas en el kilómetro 2,400 de la autovía A-437, a su paso por la provincia de Córdoba. Según apunta el balance de la DGT, este accidente de tráfico se saldó con un fallecido y un herido leve por "atropello a peatón aislado o en grupo", donde estuvo implicado una motocicleta.

Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado a Europa Press que dicho siniestro consistió en la colisión de un turismo y una motocicleta. El 112 recibió varios avisos por parte de los alertantes quienes afirmaban que había una persona herida " de gravedad". Según indicaron los servicios sanitarios que se trasladaron hasta el lugar de los hechos, se trataban de dos heridos --dos varones de 21 y 52 años de edad--.

Respecto al fin de semana anterior, la comunidad andaluza registro un total de un total de tres fallecidos por accidentes de tráfico contabilizados en el balance de la DGT.