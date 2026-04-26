Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Varios vehículos circulan en la A-3, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 24 de abril, y las 20,00 horas de este domingo, día 26 de abril, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance de accidentes difundido por el centro de gestión de tráfico del suroeste (Sevilla), que incluye todos los siniestros mortales ocurridos en las carreteras interurbanas de la comunidad en la franja de tiempo mencionada, recoge que no ha tenido conocimiento de accidente alguno con fallecidos en Andalucía.

El balance de DGT del fin de semana anterior, que abarcaba desde las 15,00 horas del viernes, día 17 de enero, y las 20,00 horas del domingo, día 19, dejó un total de tres fallecidos en tres siniestros mortales distintos.

El primero de dichos siniestros mortales se produjo a las 22,30 horas de la noche del pasado sábado, día 18, en el kilómetro 3 de la carretera A-2235, a la altura del término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), y se saldó con una persona fallecida y otra herida de gravedad tras la colisión frontal entre dos turismos.

Posteriormente, a las 5,00 horas de la madrugada de este domingo se registraba el segundo de los accidentes mortales de tráfico contabilizados por la DGT. En concreto, se producía en el kilómetro 1,600 de un camino vecinal en Campillo de Arenas (Jaén), y se ha saldado con una persona fallecida.

Finalmente, el tercero de los siniestros mortales se registraba a las 9,10 horas de la mañana de este domingo en el kilómetro 20,05 de la A-2003, a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz), y como consecuencia del mismo ha muerto otra persona tras una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta, según la información recogida por la DGT en su resumen provisional de accidentes del fin de semana.