Andalucía cierra el penúltimo fin de semana de agosto con dos fallecidos en sus carreteras interurbanas

SEVILLA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado el penúltimo fin de semana de agosto con dos fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del día 22 de agosto hasta las 20,00 horas de este domingo, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

El primer sientro mortal ha ocurrido este pasado viernes sobre las 21,20 horas en el kilómetro 6,9 de la carretera CO-3203, a su paso por Fernán-Núñez (Córdoba). El mismo una persona falleció y otra resultó herida al colisionar dos vehículos en marcha con choque frontal, según detalló el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El segundo accidente mortal ha ocurrido este domingo a las 13,30 horas, cuando un motorista de 23 años ha perdido la vida tras salirse de la vía en el kilómetro 29,9 de la carretera HU-4103, en el término municipal de Berrocal (Huelva).

El pasado fin de semana se registraron otros dos accidentes mortales en las carreteras interurbanas de Andalucía. El primero ocurrió el viernes 15 de agosto, alrededor de las 15,30 horas, en el kilómetro 19,3 de la carretera A-2003, a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz). El siniestro consistió en la salida de vía de una motocicleta, que impactó contra un muro cerca de la piscina municipal de La Barca de la Florida.

El segundo accidente mortal tuvo lugar el domingo 17 de agosto, a las 07,30 de la mañana, en el municipio sevillano de Dos Hermanas, en el kilómetro 553 de la A-4. En este caso, un motociclista de 67 años perdió la vida tras sufrir una salida de calzada y un impacto contra un objeto en el lado derecho de la carretera.