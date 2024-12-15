Andalucía concentraba en 2024 a 12 de los 15 municipios con más paro, encabezados por La Línea y Linares, según el INE

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

MADRID/SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mayoría --una docena-- de los 15 municipios españoles con mayor tasa media de paro con datos del pasado año 2024 se encuentra en Andalucía, encabezados por La Línea de la Concepción (Cádiz), con una tasa del 28,6%, y el municipio jiennense de Linares (27,6%), según el informe 'Indicadores Urbanos 2025' publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A ambas localidades andaluzas hay que sumar también como municipios con más tasa media de paro a Granada (24,5%), Algeciras --Cádiz-- (22,6%), Armilla --Granada-- (22%), Jerez de la Frontera --Cádiz-- (21,8%), Jaén (21,7%), Sanlúcar de Barrameda y San Fernando --Cádiz-- (20,3% en ambos casos), Almería (20,1%), Córdoba (19,6%) y Chiclana de la Frontera --Cádiz-- (19,5%).

Fuera de la comunidad andaluza y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla --tercer y cuarto municipios españoles con más tasa media de paro, con cifras del 26,5% y 26,3%, respectivamente--, sólo se cuela en este 'top 15' de municipios con más paro el toledano de Talavera de la Reina, con una tasa de paro del 20,8%.

Por el contrario, Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, y Las Rozas, en Madrid, son los municipios de España con menos paro, con una tasa de desempleo media estimada para 2024 del 5% y del 5,4%. Les siguen San Sebastián (Guipúzcoa), con un 5,5%, y Castelldefels (Barcelona), con una tasa del 6,3%

Sant Cugat y Las Rozas repiten en esta edición como dos de los tres municipios con menor tasa de paro, pero Pozuelo, que en el anterior informe, de hace un año, figuraba en segunda posición, ya no aparece entre los 15 primeros municipios con menor desempleo.

De este modo, entre esos 15 municipios con menor tasa de paro figuran dos pertenecientes a la Comunidad de Madrid (Las Rozas y Rivas-Vaciamadrid); cuatro de Cataluña (Sant Cugat, Barcelona, Castelldefels y Lleida); dos del País Vasco (San Sebastián e Irún); dos de Castilla y León (Burgos y Palencia), dos de Galicia (Santiago de Compostela y Lugo), uno de Aragón (Zaragoza), uno de Navarra (Pamplona) y uno de Baleares (Ibiza).

EL MADRILEÑO BARRIO DE EL VISO, EL MÁS RICO DE ESPAÑA

Dado que dentro de las ciudades se dan también importantes desigualdades, la estadística recoge datos para niveles inferiores al de la ciudad llamados 'Sub-City District' (SCD). En muchos casos, estos niveles coinciden con la división existente en distritos administrativos o barrios.

Los barrios con mayor renta neta media anual por habitante con datos de 2023 dentro de ciudades con más de 250.000 habitantes fueron El Viso (44.901 euros), Recoletos (41.648 euros) y Piovera (40.755 euros), los tres de Madrid.

Por contra, las rentas más bajas se localizaron en Sevilla, en el barrio de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate (7.311 euros); en el barrio sevillano del Polígono Sur del distrito Sur (7.422 euros) y en el barrio alicantino de Juan XXIII (7.704 euros).

SIETE BARRIOS DE BARCELONA TIENEN EL MAYOR PORCENTAJE DE EXTRANJEROS

De acuerdo con esta estadística del INE, dentro de las ciudades de más de 250.000 habitantes, 7 de los 15 barrios con mayor porcentaje de extranjeros se encuentran en Barcelona y 13 de los 15 barrios con menor porcentaje de extranjeros pertenecen a Córdoba.

En concreto, los barrios con mayor porcentaje de extranjeros, con datos de 2024, fueron El Barri Gótic (67,1%), El Raval nord (50,5%) y El Raval sud (50,4%), los tres en Barcelona.

Por su parte, Santa Isabel (1,1%), el Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,3%) y Cañero-Parque Fidiana (1,4%), los tres en Córdoba, fueron los barrios o distritos administrativos con menor porcentaje de extranjeros.