Andalucía contabiliza más de 1.000 incidencias este miércoles y mantiene a unos 3.500 desalojados por el temporal

Imágenes de las inundaciones en San Martín del Tesorillo. A 4 de febrero de 2026 en San Martín del Tesorillo, Cádiz (Andalucía, España).El pueblo San Martín del Tesorillo ha quedado total mente incomunicado por el desbordamiento del río Guadiaro y el Hozg

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado a través del servicio 112 a lo largo de la jornada de este miércoles, 4 de febrero, 1.069 incidencias vinculadas al paso de la borrasca 'Leonardo' por la comunidad autónoma, que mantiene a unas 3.500 personas desalojadas.

Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la última reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) celebrada este miércoles por la tarde en la sede del 112, constituido como centro de coordinación operativa integrado (Cecopi).

La mayoría de incidencias se ha concentrado en la provincia de Cádiz, con 277 avisos, seguida de Sevilla (188), Granada (174), Jaén y Málaga --ambas con 129--, Huelva (58) y Almería (27).

Desde la llegada de la borrasca 'Leonardo' el pasado lunes, el cómputo total de incidencias se eleva a 2.231, y son 6.430 las emergencias contabilizadas desde el inicio de la concatenación de borrascas el 27 de enero.

Entre las incidencias más destacadas de las últimas horas figura la ocurrida en El Saucejo (Sevilla), donde la Policía Local ha informado al 112 de un corrimiento de tierra que ha dejado incomunicada a la pedanía de Majadahonda, de unas cuatro o cinco viviendas.

Por otro lado, la Guardia Civil ha rescatado a dos personas cuyo vehículo había sido arrastrado por el río Guadalbullón, en Arcos del Realejo, en la zona de Puente Tablas, Jaén capital.

Además, en Ubrique (Cádiz) se ha producido el derrumbe de una vivienda en que dos personas han resultado heridas, y también se ha caído el muro de otra casa en Bailén (Jaén) que no ha causado daños personales.

UNOS 3.500 DESALOJADOS

Por otro lado, hasta ahora son unas 3.500 personas las que se encuentran desalojadas en prevención de zonas inundables, la mayor parte en la provincia de Cádiz, donde se han evacuado a más de 2.000 en diferentes zonas. El resto se reparte entre las provincias de Jaén, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.

Este miércoles por tarde, en la provincia de Cádiz se han realizado desalojos en Puerto Serrano --donde unas 50 personas han sido realojadas--, en la urbanización Las Vegas, en San Martín del Tesorillo y en Vejer de la Frontera, donde se ha comenzado a desalojar a los vecinos en el cauce del río Barbate, principalmente en zona de Cañada Ancha, según ha informado el Ayuntamiento, que ha habilitado el complejo deportivo Ciudad de Vejer como albergue.

En Arcos de la Frontera se han producido una decena de desalojos en la zona de Vegas de Coviche, la Vereda Baja y la calle Angorrilla, mientras que en Vejer de la Frontera se han visto afectadas algunas viviendas de la zona de Polígono 8.

En Sevilla, se han efectuado desalojos preventivos en El Coronil por el desbordamiento del río a su paso por la A-375 y en Écija, donde una docena de personas ha sido evacuada, una de ellas con movilidad reducida.

En Antequera (Málaga) se han evacuado cuatro viviendas y siete cocheras, cuyos moradores se han ido con familiares. En Córdoba se han realizado evacuaciones preventivas en Palma del Río, donde 26 personas han sido evacuadas; una veintena del Paraje Pedro Días y el resto de las zonas camino del Corvo, Veredón del Mohíno y La Graja y 20 del Paraje Pedro Díaz.

También se ha desalojado a los seis moradores de una vivienda de El Tarajal, pedanía perteneciente a Priego de Córdoba debido al aumento del caudal del agua y que había afectado ya a la parte baja del inmueble.

En la localidad de Villa del Río también se han realizado evacuaciones preventivas en la zona de los Huertos Familiares, de 70 familias, y en la estación de Pedro Abad se ha desalojado otra vivienda.

En Jaén, se han desalojado a 35 personas en Villacarrillo por la crecida de los ríos Guadalquivir y Aguascebas. Otros 30 vecinos ha evacuado de forma voluntaria la zona de riesgo.

Por otro lado, en Granada, el desprendimiento de una ladera en Beas de Guadix ha afectado a una casa-cueva, cuyos moradores, una familia compuesta por dos adultos y tres hijos, han tenido que ser realojadas ante la amenaza de derrumbe. En Cenes de la Vega otro desprendimiento de ladera ha provocado el desalojo de varias viviendas.

En Carcabuey (Córdoba), el Ayuntamiento ha informado del desprendimiento de una ladera que ha afectado a los patios de varias viviendas, que están siendo inspeccionadas por los bomberos.

Por otro lado, en Gibraleón (Huelva) la Policía Local solicitó al 112 la activación de los operativos para rescatar a una persona sobre una piedra en Los Salones y que ha sido rescatada por la Guardia Civil en buen estado. También se han gestionado otras solicitudes de rescate en Linares (Jaén), Dos Hermanas (Sevilla) y Beas de Granada.

En Alcalá la Real (Jaén), el conductor de un camión de transporte de animales tuvo que ser rescatado tras quedar su vehículo atrapado por el agua en la A-335, carretera de Alcalá la Real a Montefrío; mientras que en Villamartín los bomberos han evacuado a un matrimonio de edad avanzada que habían quedado atrapados en una finca contigua al tanatorio, afectado por anegaciones, sin que haya constancia de heridos.

En San Martín del Tesorillo también se ha atendido varias solicitudes de rescate de personas atrapadas por el agua, por las que Guardia Civil ha activado a su Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS). Además, en Nacimiento y Deifontes (Granada), una persona ha sido rescatada en un barranco.

Por ello, desde la EMA se insiste "en la necesidad de extremar la precaución y seguir las instrucciones del 112 de no cruzar nunca, bajo ningún concepto, zonas inundadas o afectadas por balsas de agua".

Por otro lado, los fuertes vientos de la borrasca Leonardo han causado daños en el tendido eléctrico en diferentes puntos de la región como Cañete la Real, Marbella (Málaga), Algámitas, Tocina, Arahal (Sevilla), Baeza (Jaén) o Torre Alháquime, El Gastor, Tarifa (Cádiz), en La Línea de la Concepción, en Casares y Encina Sola (Huelva). En Granada capital el desprendimiento de taludes de tierra han provocado la caída de un árbol en el camino del Sacromonte, cuya calle ha quedado cortada, según ha informado la Policía Local.

EFECTIVOS DESPLEGADOS

La dirección de la emergencias plan mantiene desplegados en distintos puntos de Andalucía a más de 1.200 efectivos entre personal de la Agencia de Emergencias de Andalucía --112, Infoca, Grupo de Emergencias de Andalucía y Protección Civil-- a los que hay que sumar efectivos de Guardia Civil, otros cuerpos de seguridad y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, la Secretaría General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en coordinación con los sistemas de explotación de las distintas demarcaciones hidrográficas que gestiona la Junta de Andalucía, se realiza un "seguimiento exhaustivo" del estado de las presas, nivel de los ríos y estado de los cauces, a fin de "evitar que las intensas lluvias que se están produciendo provoquen daños".

Para ello, se están llevando a cabo desembalses en distintas presas que se encuentran con alto nivel de acumulación con el objetivo de "lograr un porcentaje suficiente de resguardo ante posibles avenidas de agua, y se vigila el crecimiento de los cauces sobre los que vierten esos embalses".

La Junta mantiene la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

Finalmente, la Dirección General de Tráfico informa de más de cien carreteras cortadas en Andalucía a causa de la lluvias, la nieve y el hielo, 99 por inundaciones y dos por acumulación de nieve. La mayor parte de las vías afectadas están en la provincia de Cádiz (28), 20 en la de Sevilla, 18 en la de Córdoba, 14 en la de Jaén, 11 en Málaga, siete en Granada, dos en Huelva y una en Almería. Por nieve, están cortadas la A-395 y la A-4025, ambas en Sierra Nevada.