Andalucía contabiliza el primer asesinato machista en 2026 tras confirmarse el caso de Quesada (Jaén)

Archivo - Lazo morado en repulsa de la violencia machista en imagen de archivo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza el primer asesinato por violencia machista este 2026 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada, a 4 de enero.

Se trata, además, de la primera víctima a nivel nacional en lo que va de año y la número 1.342 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, la víctima es una mujer de 38 años, cuyo cadáver fue localizado este domingo, y tenía medidas de protección tras haberse registrado el pasado mes de septiembre en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén).

En concreto, había una orden de alejamiento en vigor sobre su expareja, un hombre de 61 años y vecino del municipio, que permanece detenido desde este domingo. De hecho, este hombre también está inscrito en el Viogén como agresor.

El detenido mantuvo con la víctima una relación sentimental que dieron por terminada hace más de un año. La expareja fue localizada por la Guardia Civil sobre las 17,00 horas de este domingo cuando volvía a su casa. Fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil donde finalmente quedó detenido.

De esta manera, el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía confirmó este domingo que sobre las 15,45 horas recibieron el aviso del hallazgo en un camino de Quesada de una mujer fallecida que aparentemente presentaba heridas de arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil, así como efectivos sanitarios que sólo pudieron confirmar la muerte.

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista el pasado año en Andalucía, la primera fue en Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); la décima en Marbella (Málaga), la undécima en Moguer (Huelva); la decimosegunda en Campillos (Málaga) y decimotercera en Rincón de la Victoria (Málaga) y la decimocuarta en el Viso del Alcor (Sevilla). La víctima de Quesada (Jaén) se trata de la primera contabilizada en 2026.