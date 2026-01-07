Prisión provisional para el detenido por la muerte de su expareja en Quesada (Jaén)

Concentración celebrada en Quesada tras la muerte de la mujer. - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cazorla (Jaén), competente en Violencia sobre la Mujer, ha acordado este miércoles "el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar presuntamente a una mujer en Quesada con la que habría mantenido una relación de pareja".

Se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio y por quebrantar una orden alejamiento que le había sido impuesta en una sentencia reciente, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El pasado mes de septiembre fue condenado por el mismo órgano judicial por la comisión de un delito de malos tratos sobre la mujer a la que ahora ha matado presuntamente. Por esta razón se le imputa también un delito de quebrantamiento de condena de alejamiento.

El hombre, de 61 años, "prestó declaración en sede judicial y ofreció las explicaciones que consideró oportunas", según ha añadido el TSJA. Había sido trasladado sobre las 11,00 horas hasta los juzgados cazorleños, una vez que la Guardia Civil, encargada de la investigación, ha terminado de instruir las correspondientes diligencias.

La víctima, una mujer de 38 años, cuyo cadáver fue localizado el pasado domingo, tenía medidas de protección tras haberse registrado el pasado mes de septiembre en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén).

En concreto, había una orden de alejamiento en vigor sobre su expareja, un vecino de Quesada que también está inscrito en el Viogén como agresor y que ha permanecido detenido desde el domingo por un caso, que, de confirmarse, sería el primer crimen mortal por violencia de género de 2026.

Cabe recordar que el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía confirmó este domingo que sobre las 15,45 horas recibió el aviso del hallazgo en un camino de Quesada de una mujer fallecida que aparentemente presentaba heridas de arma blanca. Hasta el lugar que se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil, así como efectivos sanitarios que solo pudieron confirmar su muerte.

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo la investigación, reconstruyendo también los movimientos del arrestado antes y después de la localización del cadáver, en el conocido como paraje de Los Molinos. Había mantenido con la víctima una relación sentimental que dieron por terminada hace más de un año.

El hombre fue localizado por la Guardia Civil sobre las 17,00 horas del domingo cuando volvía a su casa. Fue trasladado a dependencias de la Benemérita, donde finalmente quedó detenido y donde ha permanecido a la espera de finalizar las diligencias y de su paso a disposición judicial, algo que ha ocurrido en la mañana de este miércoles.