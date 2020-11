Andalucía convoca este miércoles movilizaciones por el Día contra la Violencia hacia las Mujeres pese a la pandemia

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de las provincias andaluzas acogen este miércoles 25 de noviembre un año más, y pese a la pandemia del Covid, concentraciones y manifestaciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y para exigir el fin de la violencia patriarcal.

Así, el Movimiento Feminista de Sevilla convoca una concentración a las 18,00 horas en la Plaza de San Francisco bajo el lema 'Erradiquemos la violencia patriarcal'. El feminismo sevillano señala en los momentos de crisis "se acrecientan las desigualdades y las mujeres somos especialmente agraviadas, por ello, es más necesario que nunca reivindicar día a día la necesidad de un cambio estructural de nuestra sociedad, de nuestro mundo".

Añade que "los gobiernos de todos los ámbitos territoriales tienen la responsabilidad de no permitir que la pandemia fortalezca al patriarcado y que se asiente aún más. El patriarcado y todos los poderes e ideologías que lo sustentan no tienen cabida en un Estado democrático y de Derecho", y apuntan que este 25 de noviembre, "estamos en las calles porque la violencia contra las mujeres no cesa, porque erradicar la violencia contra las mujeres y las estructuras patriarcales que le dan cobertura es un objetivo inaplazable".

Por su parte, según la información facilitada a Europa Press, el Movimiento Feminista de Granada ha convocado una manifestación a las 18,30 horas desde la Plaza del Triunfo, mientras que en Cádiz está prevista una concentración a las 18,00 horas en la Catedral convocada por la Coordinadora Local de Colectivos Feministas y en Córdoba se celebrará una manifesticón desde la Puerta de Sevilla a las 19,00 horas.

En Málaga, la Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres Violencia Cero, ha convocado una manifestación a las 19,30 horas desde la Alameda de Colón, y en Jaén, la Plataforma 8 de Marzo se concentra desde las 17,30 horas en la calle Roldán y Marín convocada por Feministras 8M Jaén.