Por Andalucía convoca a Podemos a una reunión este jueves, un día antes del registro de las coaliciones

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, y Esperanza Gómez - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que integran la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo han convocado a Podemos a una reunión de la mesa de las formaciones que integran esta confluencia el próximo jueves, cuya finalidad es concretar el registro formal de la coalición ante la Junta Electoral, en los plazos precisos que marca la ley.

Fuentes de 'Por Andalucía' han recalcado a Europa Press que para este encuentro están llamadas las formaciones que en la última legislatura han integrado esta coalición, es decir, que también se incluye a Podemos.

La cita se producirá un día antes del cierre de plazo para registrar coaliciones electorales a los comicios autonómicos en Andalucía, que expira el viernes 3 de abril.

De esta forma, IU, Movimiento Sumar y el resto de partidos que integran la candidatura que lidera Antonio Maíllo responden con esta reunión al giro del partido 'morado', que expresó su "total mano tendida" para lograr un acuerdo para concurrir juntos a los comicios del 17 de mayo.

En caso de que se consiguiera un pacto de confluencia, se rompería la tendencia de división entre Podemos e IU y Sumar que ha sido la tónica en las últimas elecciones de Aragón y Castilla y León. Caber recordar que IU y Podemos si concurrieron juntos en los comicios extremeños, bajo la candidatura de Unidas por Extremadura.

