Montero dedica la jornada de reflexión a "familia, amigos y libros": "Mañana va a ser un gran día para Andalucía"

La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. - PSOE-A

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha dedicado la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de este domingo a una agenda privada en Sevilla marcada por el descanso, la lectura y el tiempo con familiares y amigos. Al hilo, la socialista ha subrayado que "mañana va a ser un gran día para Andalucía".

Según ha informado el PSOE-A, la candidata ha comenzado la mañana con un paseo por la capital hispalense junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, con quien ha visitado la librería 'Botica de lectores', situada en la calle Feria.

Durante su visita, Montero ha adquirido dos libros, 'El detalle', de Jesús Carrasco, y 'La mejor edad', de Luis García Montero, con la intención de dedicar la tarde a la lectura y al descanso antes de la cita con las urnas.

La propia candidata ha compartido en sus redes sociales que pasará "una tarde de lectura y descanso en casa, reponiendo fuerzas". "Familia, amigos y libros. No se me ocurre una mejor manera de pasar esta jornada de reflexión. Conversaciones que alientan, cariños que reconfortan y lecturas inspiradoras. Mañana va a ser un gran día para Andalucía", ha escrito también en su cuenta de la red social X.

En el transcurso de su paseo por Sevilla, y en vísperas de la conmemoración este 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBIFobia, Montero ha saludado además al presidente de la Asociación Adriano Antinoo, Pablo Morterero.

Montero pone así fin a una campaña en la que ha protagonizado numerosos actos por toda Andalucía como cabeza de cartel del PSOE-A en unos comicios en los que los socialistas aspiran a recuperar la presidencia de la Junta.

