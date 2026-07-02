Andalucía, cuarta comunidad con más número de solicitudes de regularización: casi 162.000 del 1,1 millones de España

Archivo - Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización administrativa en Sevilla. A 20 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).- Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose. Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor volumen, ya que ha contabilizado cerca de 162.000 solicitudes (161.557), según datos aportados por la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Por provincias, en Málaga se han registrado 39.899 solicitudes; en Sevilla, 33.690; en Almería, 32.638; en Granada, 16.629; en Cádiz, 11.641; en Huelva, 10.359; en Córdoba, 9.951 y en Jaén, 6.750. La nacionalidad que más solicitudes ha presentado es la colombiana, con un 23,8%, seguida de Marruecos, con un 20,3%. Le siguen Venezuela (8,6%); Senegal (7,7%); Perú (5,7%); Paraguay (5,8%); Nicaragua (4%); Hinduras (3,6%); Argentina (3,4%); Argelia (2,1%) y otros (15,2%).

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este jueves en una atención a medios en Escúzar (Granada), que "todos salimos ganando" con el proceso de regularización que, en palabras de Fernández, supone "quitar carga de miedo y temor" y un "avance importantísimo". El 58,2% de las solicitudes presentadas en Andalucía son de hombres frente a un 41,8% de mujeres.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".

"En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas", ha apuntado Saiz, que ha recordado que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

Según los primeros datos aportados por la ministra, que serán ampliados en una rueda de prensa que se celebrará este mismo martes, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%). "Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", ha concluido la ministra.