Andalucía desciende a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan de Inundaciones

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado, 14 de febrero, a las 14,00 horas que la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Riesgo de Inundaciones de Andalucía, que llevaba activada desde el pasado 3 de febrero, ha descendido a situación operativa 1, debido a la reducción de las incidencias tras el paso de las continuas borrascas registradas durante las últimas semanas en la comunidad andaluza.

Así lo ha anunciado el consejero del ramo en su mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X' (asntes Twitter), consultada por Europa Press, donde ha precisado que la evolución de la meteorología, el estado de cauces y ríos, la evolución de la emergencia y la efectividad de los trabajos han llevado a una reducción de los escenarios e incidencias, por lo que "se garantiza la atención con los medios y recursos propios de las administraciones andaluzas".

Sanz ha explicado que el Plan ha permanecido once días en situación operativa 2, concretamente desde las 12.17 horas del pasado 3 de febrero. Cabe destacar que el plan ya se encontraba en situación operativa 1, desde el 27 de enero, después de permanecer en fase de preemergencia desde el día 23.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil, como es el caso en este momento concreto de la emergencia.

El consejero ha explicado que, tras la última reunión del comité de operaciones, celebrada este sábado, ha quedado constatado que, actualmente, tan solo se están generando algunas incidencias asociadas principalmente al episodio de viento. "A esta hora, EMA Infoca está en disposición de relevar a la UME en los escenarios y trabajos encomendados", ha manifestado Sanz, como por ejemplo la limpieza y extracción de lodos en el Colegio Sagrado Corazón de Torre Alháquime, así como el apoyo a la movilidad en el entorno de Grazalema".

La UME ya se replegó ayer de la provincia de Jaén y en el PMA de Ronda ha finalizado esta misma mañana su labor. Antonio Sanz ha subrayado que "en el momento actual no se registran emergencias que requieran la dirección y coordinación de medios extraordinarios ni la adopción de medidas excepcionales propias de la situación operativa 2". Asimismo, todos los informes apuntalan una tendencia a la estabilización de la situación, sin que haya nada que haga prever un agravamiento significativo del escenario a corto plazo.

A su juicio, "la anticipación, la acción coordinada y la cooperación leal han sido claves" y ha agradecido a los efectivos de todas las administraciones por su trabajo "para tejer una enorme red de seguridad para los andaluces".

Respecto a las incidencias, Andalucía ha registrado desde esta medianoche una quincena de incidencias, lo que eleva el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 12.692, la mayoría de ellas en la provincia de Cádiz. En concreto, 2.676 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.206 en Jaén, 2.118 en Sevilla, 1.827 en Granada, 1.297 en Málaga, 1.210 en Córdoba, 824 en Almería y 534 en Huelva.