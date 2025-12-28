Andalucía despide el último fin de semana del año con un muerto por accidentes de tráfico en sus carreteras

Archivo - Circulación en el Km 17 de la autovía A4 en la segunda fase de la operación salida por Navidad de la DGT, a 30 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el último fin de semana de 2025 con un fallecido por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 26 de diciembre, y las 20,00 horas de este domingo, día 29, según recoge la DGT en su balance provisional, que comprende los primeros días de la segunda fase de la operación Especial de Tráfico 'Navidad 2025-2026'.

En este balance de la DGT, consultado por Europa Press, se indica que el único siniestro mortal registrado en este fin de semana tuvo lugar alrededor de las 23,45 horas del viernes en el kilómetro 232,8 de la carretera A-92, en el término municipal de Santa Fe (Granada), que consistió en la salida de calzada de un turismo "con desplazamiento por la derecha".

El siniestro vial se saldó con un fallecido, un joven de 26 años, según detalló Emergencias 112 Andalucía. Este servicio concretó que un turismo se salió de la vía y cayó en un descampado. Hasta el lugar se desplazaron entonces efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y Parque de Maquinaria. Los servicios sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor del turismo.