Andalucía "ni entiende ni comprende" la "negativa" de Agricultura a ampliar el plazo para las ayudas de la PAC

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado este martes la negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a ampliar el plazo de solicitud única para la presentación de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) hasta el 31 de mayo y el plazo de modificación sin penalización, "por causas de fuerza mayor", hasta el 15 de junio. Fernández-Pacheco ha señalado que la Junta "ni entiende ni comparte" dicha negativa a una petición "absolutamente razonable" como consecuencia de las dificultades generadas en una gran parte de las explotaciones agrarias por el tren de borrascas registrado a principios de año en Andalucía.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios. El Ministerio, según fuentes de la Consejería, ha declinado ampliar el plazo argumentando que "en el momento de redactar esta respuesta --en forma de correo electrónico--, el ritmo de solicitudes cargadas en Andalucía no justifica esta ampliación. Con mes y medio por delate, se han registrados el 66% de las solicitudes con respecto al total de la campaña pasada".

"Si la comparativa se hace por semana, todas las solicitudes, tanto las abiertas como las finalizadas, remesadas y registradas, alcanzan el 93% respecto a las registradas en la misma semana de la campaña anterior. En cualquier caso, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no podría hacer una ampliación de plazos sólo para una comunidad autónoma, sino que sería para todas y son mayoría las que nos han confirmado que no tienen interés en ampliar el plazo".

En la carta remitida por la Consejería andaluza al Ministerio con la petición se explicaba que "Andalucía ha atravesado unas circunstancias climáticas excepcionales durante la presente campaña agrícola, consecuencia de la sucesión continuada de borrascas y frentes atlánticos, impulsados por una intensa circulación polar desplazada hacia latitudes más bajas de lo habitual. Esta intensa actividad atmosférica ha provocado daños significativos tanto en las infraestructuras agrarias como en las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras. En numerosas comarcas se han producido inundaciones de parcelas con encharcamiento prolongado de cultivos, erosión del suelo y pérdidas de cosechas en sectores clave como cereales, leguminosas, hortícolas, viñedo, cítricos y olivar".

Además --continúa el departamento de Fernández-Pacheco--, muchas explotaciones han sufrido desperfectos en caminos rurales, sistemas de riego, invernaderos y almacenes, poniendo en riesgo la continuidad de la actividad agraria. El sector ganadero también se ha visto afectado por las dificultades de acceso a las explotaciones, el deterioro de instalaciones y la reducción de pastos, con impacto directo en el bienestar animal. Ante la magnitud de los daños, ha sido necesario activar medidas que permitan al sector agrario recuperar cuanto antes su capacidad productiva y afrontar la falta de liquidez derivada de la caída de ingresos".

Los efectos en las explotaciones agrarias están provocando "retrasos generalizados" en las labores necesarias para poder realizar las siembras de los cultivos, dependiendo el cultivo a seleccionar de las condiciones del suelo en los próximos meses, encontrándose algunos terrenos aún en condiciones de saturación que impiden incluso aún la decisión de siembra. Por otra parte. las entidades reconocidas para la presentación y tramitación electrónica de la solicitud única, están colaborando asimismo en la gestión de las ayudas del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía que deben presentarse a lo largo del mes de abril, lo que "ha implicado una carga de trabajo extraordinaria". "Como consecuencia de estos factores, resulta imprescindible un aumento extraordinario del plazo para la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC", explicaba la Consejería.

Desde las organizaciones agrarias, cooperativas y otras entidades reconocidas "nos señalan que este plazo no es suficiente y que debería ampliarse aún más el plazo de presentación de ayudas. Por ello, solicitamos el Ministerio la ampliación del plazo de la solicitud única hasta el 31 de mayo y el plazo de modificación sin penalización, por causas de fuerza mayor, hasta el 15 de junio", concluía la misiva.