Andalucía entra en riesgo muy alto con 502 puntos de tasa Covid y suma 6.237 contagios y siete muertes

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía entra este miércoles en riesgo muy alto con 502 puntos de tasa Covid, toda vez que registra un total de 6.237 contagios de coronavirus en 24 horas, por encima de los 5.111 del martes y la cifra más alta en un día desde el pasado 4 de febrero (6.733), y contabiliza siete nuevos fallecidos, ocho menos que la jornada anterior.

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia en 14 días sube 56,6 puntos en 24 horas hasta 502 casos por cada 100.000 habitantes, 277,8 puntos más que hace una semana.

Los 6.237 casos de este miércoles se registran tras los 5.111 casos de este martes, los 8.621 del lunes (48 horas), los 2.998 casos del sábado, los 4.710 del viernes, los 3.829 del jueves y los 2.958 del miércoles pasado.

Por provincias, Sevilla suma 1.684 contagios, seguida de Málaga con 1.196, Córdoba con 1.054, Cádiz con 821, Granada con 528, Jaén con 367, Huelva con 363 y Almería con 224.

Los fallecidos se registran en Málaga (tres), en Sevilla (dos) y en Almería y Córdoba, con una muerte en cada provincia.

LA COMUNIDAD SUPERA LOS 700 HOSPITALIZADOS

Asimismo, Andalucía registra este miércoles una subida de 27 hospitalizados en 24 horas hasta un total de 717, 72 menos que los sumados el día anterior --mayor subida diaria desde el 10 de agosto (138)-- y 214 más que hace una semana, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) aumentan en 13 hasta 130, 33 más que hace siete días.

Por provincias, Málaga es la provincia con más hospitalizados con 197 y 33 en UCI, seguida de Sevilla con 139 y 28, Córdoba con 90 hospitalizados y 23 en UCI, Cádiz con 86 hospitalizados y siete en UCI, Granada con 75 hospitalizados y once en UCI, Jaén con 48 hospitalizados y once en UCI, Huelva con 41 hospitalizados y seis en UCI, y Almería con 41 hospitalizados y once en UCI.

De acuerdo con estos datos enviados por la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 875.522 casos confirmados --6.237 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 11.493 muertos --siete más--. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 58.901 --109 más--. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 6.427 --ocho más-- y el número de curados es de 817.077, después de que se añadan 1.255.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 11.493 fallecidos desde el inicio de la pandemia --siete más--, Sevilla con 2.358 --dos más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 2.040 --tres más--, Granada con 1.890, Cádiz con 1.632, Córdoba con 1.104 --uno más--, Jaén con 1.096, Almería con 948 --uno más-- y Huelva con 425.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 875.522 desde el inicio de la pandemia --6.237 más en 24 horas--, liderados por Sevilla con 191.818 --1.684 más--, seguida de Málaga con 171.223 --1.196 más--, Cádiz con 121.992 --821 más--, Granada con 114.695 --528 más--, Córdoba con 81.104 --1.054 más--, Almería con 75.380 --224 más--, Jaén con 68.726 --367 más-- y Huelva con 50.584 --363 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 58.901 --109 más--, con Sevilla a la cabeza con 13.299 --36 más--, seguida de Málaga con 10.946 --22 más--, Granada con 9.346 --18 más--, Cádiz con 6.801 --cuatro más--, Córdoba con 5.556 --nueve más--, Jaén con 5.347 --nueve más--, Almería con 4.592 --cuatro más-- y Huelva con 3.014 --siete más--.

De ellos, 6.427 personas han pasado por la UCI en Andalucía --ocho más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.290 --cuatro más--, seguida de Granada con 1.189 --una más--, Málaga con 1.045, Almería con 794, Cádiz con 691 --una más--, Córdoba con 689 --dos más--, Jaén con 501 y Huelva con 228.

CÓRDOBA SUPERA LOS 700 PUNTOS DE INCIDENCIA

La cifra de curados alcanza los 817.077 en toda la región, 1.255 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 177.994 --286 más--, seguida de Málaga con 159.317 --315 más--, Cádiz con 113.324 --129 más--, Granada con 108.971 --93 más--, Córdoba con 74.066 --134 más--, Almería con 71.755 --122 más--, Jaén con 64.887 --69 más-- y Huelva con 46.763 --107 más--.

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 502 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia Córdoba a la cabeza con 720, seguida de Málaga con 564,9 puntos, Huelva con 513,9, Sevilla con 490,4, Cádiz con 472,8, Jaén con 460,1, Granada con 401,7 y Almería con 356,9 casos por cada 100.000 habitantes.